全台最大電動車充電網成軍 源點、中興電均納入 覆蓋60%DC快充槍數

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-26 13:59

充電服務品牌 EVOASIS 源點科技今 (26) 日宣布，與多家充電業者啟動跨品牌充電互通合作，共同打造全台最大充電網，覆蓋全台共 60% 的 DC 快充槍數，象徵國內充電產業正式邁向整合互通新階段。

全台最大電動車充電網成軍。(圖：源點科技提供)

加入此充電網的業者包括 TAIL 特爾電力、星舟快充、中興電工 iCharging、雲樁科技、創玖科技、區快充電動車充電站、HiEV、大猩猩電充、EVEZ、能源驛站等。

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EVOASIS 說明，這次合作不只是站點規模擴大，更是將原本分散的充電資源真正串接起來，透過跨品牌互通與資源整合，讓既有站點可服務更多電車主，減少重複投入。

EVOASIS 董事長陶百群表示，電動車市場要持續成長，關鍵不只是持續擴點，更重要的是讓既有資源被更有效率運用，讓更多車主更有信心選擇電動車。