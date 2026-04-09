巧新切入先進製程 國際客戶驗證中 今年開始試量產
鉅亨網記者王莞甯 台北
全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 最新透露，積極將過去累積於鋁合金熔煉和精密鍛造的製程經驗延伸應用，相關技術已成功切入先進製程設備領域，並與國際主要客戶展開驗證合作中，預期將於今年進入試量產階段。
巧新表示，儘管整體終端市場環境仍存在不確定性，但高端製造對於材料性能與結構優化的需求持續提升，尤其是對材料穩定性與結構精度要求極高的先進製程設備。
因此巧新將「材料 × 鍛造」核心技術延伸應用至更多高階工業領域，已逐步展現跨產業發展成果，除既有汽車應用外，相關技術成功切入先進製程設備領域，預計今年可試量產。
巧新進一步說明，針對先進製程設備所需的關鍵零組件，開發新一代鋁合金材料，具備優異的抗腐蝕能力和低熱膨脹係數，有助於提升設備於高溫與嚴苛環境下的運行穩定性與製程一致性。
巧新看好，隨著客戶對在地化供應與永續材料需求提升，在再生鋁材料與製程整合能力上的優勢下，在新應用市場的競爭力將顯現。
另一方面，對於汽車本業，巧新則說明，隨著高性能車款朝向電動化與智慧化發展過程，車廠對輕量化、高強度和永續材料的需求日益增加，令「輕量化鍛造輪圈」與「再生鋁 RESAICAL® 輪圈」產品維持穩定出貨。
展望 2026 年，巧新樂觀看待，在汽車產業持續升級的同時，半導體設備和高階工業應用將逐步成為重要成長動能。
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