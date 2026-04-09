真主黨展開報復 向以色列北部發射火箭
鉅亨網編譯羅昀玫
多家外媒報導，黎巴嫩真主黨週四 (8 日) 清晨表示，已針對以色列北部發動火箭攻擊，鎖定以色列北部邊境的馬納拉 (Manara) 地區，作為回應以色列對黎巴嫩的軍事行動，並指控以方違反停火協議。
即便美國與伊朗已宣布達成停火，區域衝突仍未降溫，以色列於週三對黎巴嫩發動了這場戰爭中規模最大的襲擊，據黎巴嫩官員稱，襲擊造成至少 254 人死亡。
真主黨週四鎖定以色列北部邊境的馬納拉 (Manara) 地區發動火箭攻擊，強調相關行動將持續進行，直到「美國與以色列對黎巴嫩與人民的侵略停止」。
截稿前，以色列方面尚未對真主黨火箭襲擊的報導發表評論。
回顧整起停火協議爭議，週二晚間協議宣布時，擔任調解方的巴基斯坦總理在社群媒體發文指出，停火應適用於「包括黎巴嫩在內的所有地區」，為外界釋出全面停火的訊號。
然而隔日情勢出現分歧。以色列週三明確表示，黎巴嫩並不在伊朗與美國達成的停火範圍內。川普政府也同步表態，白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 指出，美方立場始終一致，黎巴嫩並未納入協議，且「這一點已向各方清楚傳達」。
美國副總統范斯 (JD Vance) 當天在布達佩斯受訪時也強調，美方從未承諾將黎巴嫩納入停火安排，並稱相關說法可能源於誤解。
與此同時，伊朗立場則相對強硬，堅稱黎巴嫩應納入停火機制；法國與澳洲也呼籲，黎巴嫩局勢應一併納入降溫框架，凸顯各方對協議適用範圍仍存在明顯歧見。
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