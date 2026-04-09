鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-09 09:03

美國政府官員透露，川普政府正考慮制定一項計畫，「懲罰」部分北約（NATO）國家在對伊朗行動中未能向美國和以色列提供實質性協助。

據《華爾街日報》周三（8 日）報導，根據這項計畫，美軍將從這些北約國家撤出，轉而駐扎在那些對美國軍事行動展現出更強支持的國家。

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近幾周內這項計畫已在政府高階官員中流傳，並獲得一定支持，目前尚處於構思初期階段，也是白宮正在探討的數項針對北約的「懲罰」方案之一。

兩名政府官員透露，除重新部署兵力外，上述計畫還可能涉及關閉至少一個位於歐洲國家的美軍基地，潛在對象包括西班牙或德國。

美國官員表示，那些被視為具備支持性而可能從中獲益的國家，包括波蘭、羅馬尼亞、立陶宛和希臘。

北約秘書長呂特已於周三前往華府拜會美國總統川普。儘管跨大西洋聯盟的關係緊張，呂特仍尋求加深與川普的聯繫，他也是當初說服川普放棄收購格陵蘭島的人士之一。

美國白宮新聞秘書萊維特周三則在記者會上說，川普認為北約在美國對伊朗的軍事行動期間「沒能通過考驗」。