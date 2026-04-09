鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-09 10:10

《路透》報導，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周三 (8 日) 表示，儘管伊朗戰爭推升油價大幅上漲，且戰事持續時間仍充滿不確定性，美國經濟基本面仍「處於良好狀態」。

戴莉在猶他州聖喬治地區商會演說時指出，「我們看到的是，消費者仍持續支出，企業仍持續投資。市場確實擔心這可能推高通膨——這是我們的職責，我們會專注處理這件事。也有人擔心勞動市場不夠穩健，但我們並沒有看到這種情況，目前看來它正穩定在一個良好的水準。」

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周二達成的為期兩周美伊停火協議，提升市場對長期解決方案的期待，也帶動油價下跌。原本因油價衝擊通膨而開始押注聯準會 (Fed) 升息的交易員，現在又重新轉向押注今年可能降息。

不過，戴莉似乎尚未準備將這些市場預期納入考量。她認為勞動市場穩定，意味著沒有急於放寬貨幣政策的必要，同時她強調聯準會將專注於控制通膨，這也顯示政策方向可能偏向相反的一端。不過，她並未直接說明對利率路徑的具體看法。

戴莉表示，「我認為經濟的基本面確實處於相當良好的狀態。問題在於戰爭接下來會如何發展？油氣價格會維持高檔多久？以及這對其他商品與服務會產生什麼連鎖影響？」

她指出，目前仍言之過早，因為答案取決於衝突持續的時間。