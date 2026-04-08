鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-09 07:28

《TheStreet》報導，在美國總統川普周二與伊朗達成為期兩周的停火協議後，全球一度鬆了一口氣。各國領袖紛紛表達肯定，投資人也開始重新布局，拋售原油、轉而買進股票。

然而，距離宣布僅短短不到 24 小時，該地區的實質情況幾乎沒有改變。或許「停火」這個詞已失去原本意義，這項協議就像近年中東各種所謂的「共識」一樣脆弱。

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從雙方態度來看，快速達成解決方案幾乎像是放手一搏。投資人再次在理由不明情況下押注樂觀情緒，而就在兩天前，川普才警告，若未達成協議，將把伊朗「打回石器時代」。

停火是如何達成？

美國及其盟友與伊朗之間的每一次升級衝突，幾乎都伴隨著相互報復。最近一次是在 4 月 7 日，以色列對伊朗南帕爾斯 (Asaluyeh) 氣田的阿薩盧耶 (Asaluyeh) 石化設施發動大規模攻擊。隨後，美國對哈格島 (Kharg) 的軍事資產發動戰略打擊。這兩處都是伊朗國內能源產業的重要據點。

伊朗則回擊沙烏地阿拉伯的朱拜爾 (Jubail) 工業城，對關鍵設施造成重大破壞。此次攻擊推升美國國內油價突破每桶 117 美元，也促使川普發布 48 小時最後通牒，威脅對伊朗能源與交通基礎設施「全面摧毀」。

隨後由巴基斯坦進行斡旋，伊朗同意一項包含重新開放荷姆茲海峽 (Hormuz Strait) 在內的 10 點提案。美國同意暫停衝突兩周，消息一出油價隨即大幅下跌。

停火現況如何？

協議雖已達成，但美國與伊朗目前都未完全遵守，這對停火的持續性及後續談判都不是好兆頭。

部分原因可能在於，目前似乎尚未有正式的書面協議或具體條款，僅是美國、伊朗及其盟友之間的一種「共識」。但「共識」本身可能有多種解讀。

以色列周三在黎巴嫩發動新一輪軍事行動，瞄準準軍事組織真主黨 (Hezbollah)，投下數百枚炸彈。報導指出，攻擊已造成數百人死亡、數千人受傷，也促使伊朗指控美國違反停火協議。

伊朗外長 Abbas Araghchi 表示，美國最終必須在「停火」與「透過以色列延續戰爭」之間做出選擇。換句話說，如果停火未涵蓋黎巴嫩等地區，伊朗就有理由退出談判。

針對周三攻擊，伊朗已關閉荷姆茲海峽，並傳出告知調停方，將持續限制船隻通行，甚至對通過這條關鍵航道的船舶收取費用。當天僅有 4 艘油輪通過，為 4 月以來最低水準。

這等同於推翻停火協議中最關鍵的一項成果：恢復自由貿易。相反地，美國將再次陷入試圖讓航道恢復通行的困境，這很可能成為談判一大卡關點——前提是談判仍能繼續。

儘管越來越明顯的是，美國政治人物希望達成某種解決方案 (或至少呈現出已解決的樣子)，但區域內實際行動卻顯示談判可能正在破裂。一旦如此，市場的樂觀情緒恐迅速逆轉，並可能導致衝突與動盪延續數周。

美國高層官員在每周市場開盤前持續強調談判進展，試圖穩定金融市場。投資人則一再買單，儘管中東局勢依然危險，且對全球秩序構成干擾。