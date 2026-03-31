鉅亨網新聞中心 2026-03-31 17:00

高盛表示，全球股市在經歷連續數週的劇烈動盪後，已正式進入技術性超賣區間。

高盛最新報告指出，對沖基金已連續第六週削減全球股票持股，且這一波拋售潮主要由新增空頭部位主導，範圍遍及全球主要地區。尤其在歐洲市場，以宏觀經濟為主題的空頭部位已攀升至 11%，創下近十年來的最高紀錄，顯示出專業投資者極致的悲觀情緒。

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分析團隊觀察到，美國市場目前的淨賣出規模在過去十年間位居第三，程度已逼近 2020 年新冠疫情崩盤時的水準。數據顯示，那斯達克 100 指數與標普 500 指數均已接近或進入技術性回檔，市場正出現明顯的「投降式」拋售跡象。這種情緒的集體宣洩，往往暗示著市場跌勢正接近尾聲而非剛開始。

與此同時，系統性投資者的拋售動能也接近衰竭。趨勢追蹤型投資者（CTA）在過去一個月內已拋售約 1,900 億美元，目前全球股票淨空頭部位達到 500 億美元。

高盛預測，無論未來一個月市場情景如何，根據模型測算，CTA 都將轉為買方。加上月底退休金基金的再平衡買盤，以及 70 億美元選擇權負伽馬曝險到期所釋放的壓力，市場的上行不對稱性正顯著增強。

儘管市場目前仍受中東局勢的不確定性籠罩，且難以預測戰爭緩和的明確時間表，但高盛分析師認為，市場積壓的反彈能量極為強大。一旦伊朗局勢出現任何緩和跡象，股市極有可能迎來迅速且劇烈的反轉。