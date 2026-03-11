比亞迪傳進軍F1 年砸5億美元挑戰歐美霸權
比亞迪 (002594-CN) （BYD）正積極評估進軍一級方程式賽車（F1）及耐力賽等頂尖賽事的可能性，企圖透過參與競技運動，提升該品牌在全球市場的吸引力。
隨著比亞迪在海外市場迅速擴張，加上賽車運動持續轉向混合動力系統，這家中國汽車巨頭正針對多項方案進行研究，包括世界耐力錦標賽（WEC），該系列賽包含著名的「利曼 24 小時耐力賽」（24 Hours of Le Mans），以及 F1 賽事。比亞迪可能選擇自行組建車隊，或透過併購現有車隊進入 F1。
若比亞迪真的進軍 F1，將成為中國製造商罕見直接挑戰由歐美車隊主導賽事的舉動。
過去中國車廠對賽車運動的參與較為零星，例如吉利汽車透過收購原 Volvo 廠隊改組的 Cyan Racing 在國際房車賽取得成功；蔚來汽車則曾於 2015 年奪下首屆電動方程式（Formula E）車手總冠軍。
然而，進軍 F1 的高昂成本仍是主要障礙，開發賽車與參賽往往需歷經多年談判，且每賽季的花費可能高達 5 億美元。
比亞迪發言人對相關詢問未作回應。
以平價電動車與混合動力車聞名的比亞迪，近年正試圖拓展品牌形象，進一步布局高端車市場。2025 年，比亞迪旗下高端品牌仰望（Yangwang）曾在德國賽道測試 U9 Xtreme 車款，最高時速超過 308 英里（約 495 公里）。
比亞迪近期已超越特斯拉，成為全球電動車銷量最高的車廠，並成為中國車企大舉進軍歐洲、拉丁美洲及其他主要汽車市場的代表企業。若能與 F1 建立合作關係，也將大幅提升比亞迪在美國市場的品牌能見度。
即便目前受限於高額關稅與市場限制，比亞迪尚未進入美國銷售，但考量到 F1 受惠於 Netflix 影集《飆速求生》以及美國境內賽事數量增加而人氣飆升，建立 F1 合作夥伴關係，將能顯著提升其在美國的品牌知名度。
國際汽車聯盟（FIA）主席蘇萊曼（Mohammed Ben Sulayem）先前受訪時也曾公開表示，在凱迪拉克（Cadillac）加入後，迎來中國製造商將是這項運動發展的必然趨勢。
