〈陸股盤後〉美國、伊朗同意停戰兩周 滬指接近4,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-04-08 16:30

中國 A 股三大指數周三（8 日）同步走高，滬指接近 4,000 點，在美國對伊朗設下最後期限截止前不到兩小時，美國總統川普表示，他已同意暫緩對伊朗基礎設施的預定攻擊，為期兩周。

美國、伊朗同意停戰兩周，滬指接近4,000點。（圖：Shutterstock）

上證綜指周三收盤大漲 2.69%，報 3,995.0 點；深證成指勁揚 4.79%，報 14,042.5 點；創業板指勁漲 5.91%，報 3,347.61 點。

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川普在 Truth Social 上發文，稱此舉的「前提是伊朗伊斯蘭共和國必須同意完全、立即且安全地開放荷姆茲海峽」。

川普宣稱：「這將是一場雙邊停戰！」

川普寫道，他是「基於與巴基斯坦總理夏立夫及陸軍參謀長 Asim Munir 元帥的對談」而做出此決定。

川普周日在社群媒體發布具挑釁性的貼文，要求伊朗「打開那該死的航道」，並設下美東時間晚間 8 點最後期限，此舉引發美國及全球恐慌。