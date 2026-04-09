〈陸股盤後〉美國澄清從未承諾黎巴嫩停戰 三大指數下跌

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-04-09 16:30

中國 A 股三大指數周四（9 日）同步走低，美國副總統范斯周三澄清，美國從未承諾將黎巴嫩納入停火協議，如果伊朗因此而談判破裂，那是他們的選擇。

美國澄清從未承諾黎巴嫩停戰，三大指數下跌。（圖：Shutterstock）

上證綜指周四收盤跌 0.72%，報 3,966.17 點；深證成指跌 0.33%，報 13,996.27 點；創業板指跌 0.73%，報 3,323.3 點。

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范斯指出，美方停火安排主要聚焦於伊朗本身，以及美國盟友，包括以色列與波斯灣阿拉伯國家。他直言，伊朗誤以為停火適用於黎巴嫩，這並非美方的承諾。

針對外界關注以色列在黎巴嫩的軍事行動，范斯透露，以色列曾表示願意在當地「稍微克制」，以利談判順利推進。

不過，以色列並未對外釋出將限制軍事行動的明確訊號，且就在同一天，仍對黎巴嫩發動戰爭爆發以來最大規模攻擊之一。

以色列軍方周三在 10 分鐘內於黎巴嫩多地發動約 100 次空襲，目標涵蓋真主黨總部、軍事設施及指揮控制中心。黎巴嫩衛生部的資料顯示，貝魯特約有 91 人死亡，全國死亡人數至少 182 人，1,167 人受傷。

值得注意的是，協助斡旋停火的巴基斯坦，以及伊朗方面，皆主張停火應涵蓋黎巴嫩，但美國與以色列的立場明確不同，顯示各方對協議內容仍存在明顯落差。

據伊朗《法爾斯通訊社》周三報導，以色列持續對黎巴嫩發動空襲，伊朗決定再度「全面封鎖」荷姆茲海峽，使美伊剛達成的停戰協議面臨重大考驗。

伊朗軍方已向區域內船隻發出警告，要求所有航行必須取得伊斯蘭革命衛隊許可，否則會被「鎖定」，甚至被「摧毀」。