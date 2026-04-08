川普：美國能輕易恢復對伊朗動武
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普周三（8 日）表示，如果美國同伊朗談判不順，美方能輕易恢復對伊朗的軍事行動。
川普當天接受英國《Sky News》採訪時說，美伊兩周停火「非常好」，在伊朗的所有軍事目標都已經達成，「我們在軍事上已經完成一切想做的事，美國在軍事上取得了完全勝利」。
當記者問伊朗提出的 10 項停戰條款不可能被美方接受時，川普說：「你不知道那些具體條款是什麼，我知道。其中很多條款非常好，並且大部分已完成談判。」
數小時前，川普在社交媒體上發文，稱美方收到伊朗提出的 10 項停戰條款，並認為該提案可作為展開談判的可行基礎。
與此同時，伊朗最高國家安全委員會周三發表聲明，稱敵人對伊朗發動的戰爭遭遇失敗，被迫接受伊朗提出的 10 項停戰條款，伊朗取得巨大勝利。
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