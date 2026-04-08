鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-08 20:10

隨著巴基斯坦斡旋的伊朗兩周停火協議生效，國際社會對美國川普政府的戰略布局產生了深度質疑。

觀察家：川普發動的伊朗戰爭 讓美國在對手眼中顯得軟弱無力(圖:shutterstock)

據《彭博》報導，儘管美以聯軍進行了長達五周的猛烈轟炸，並擊殺了伊朗最高領袖哈米尼，但外交官與觀察家普遍認為，這場衝突並未達成美方的軍事目標，反而讓美國的戰略地位陷入被動。

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雖然伊朗在戰爭中蒙受了巨大的人員與物資損失，但前英國國家安全顧問 Peter Ricketts 指出，伊朗政權在衝突中倖存，展現了其對荷姆茲海峽的強大控制力，在戰略上反而變得更強大。

一方面，德黑蘭方面目前尋求在停火期間由其軍隊協調海峽航運，這可能為其未來永久控制該水道奠定基礎。此外，西方官員憂慮，伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 將採取更強硬的立場，並可能因感受到威脅而加速重啟核武計畫。

長島大學國際關係主任 Dalia Fahmy 表示，美國根本沒有實現任何軍事目標，無法算得上勝利。「事實上，這場戰爭給美國造成的損失遠遠超出了預期。」

這場衝突嚴重削弱了美國與其盟友的關係。北約 (NATO) 內部對川普的防衛承諾早已存在疑慮，而此次戰爭的結果進一步強化了這種不安。在波斯灣地區，許多國家最初曾勸阻川普不要發動戰爭，如今看到伊朗政權依然屹立不倒，對美國不可預測性的擔憂促使這些國家開始尋求與其他勢力結盟。

此外，川普曾威脅摧毀伊朗文明的言論，讓美國難以維持「良性霸權」的形象，可能推動許多亞、非、南美洲的「中間地帶」國家轉向中俄陣營。

專家分析，川普原本希望藉此削弱中俄伊之間的聯繫 (即「反向季辛吉」策略)，結果卻適得其反，三國關係在衝突後更加緊密。中俄官媒甚至以「TACO」(Trump Always Chickens Out，意指川普總是臨陣退縮) 的迷因嘲諷美方的撤退，將其視為美國實力衰落的象徵。

復旦大學美國研究中心主任 Wu Xinbo 表示，這對川普而言是嚴重的挫敗，未來中國在區域事務中將扮演更關鍵的角色。