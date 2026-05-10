鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-10 10:20

據俄羅斯《衛星社》報導，俄羅斯總統普丁 9 日（周六）提及烏克蘭戰爭時說：「我認為事情接近尾聲。」

俄羅斯總統普丁。（圖：Shutterstock）

普丁說，這場戰爭由西方國家精英挑起，他們把烏克蘭當作實現地緣政治目標的工具。西方國家政客從承諾北約（NATO）不東擴開始就一直騙人，正是這一切共同引發烏克蘭戰爭。

‌



普丁表示，美國總統川普真誠地希望解決烏克蘭衝突，俄方對此表示感謝，但這首先是俄烏兩國之間的事。

普丁稱，歐洲已開始尋求與俄羅斯接觸，他們明白在烏克蘭戰爭中加碼將使其付出沉重代價。歐盟向烏方提供技術援助，部分裝備在歐洲組裝，但這種加碼遊戲的代價高昂。

至於他是否與烏克蘭總統會面，普丁說，自己未提議與澤倫斯基見面，但也不拒絕。他說道，如果澤倫斯基想私下碰面，他可以來莫斯科，會面應是簽署協議的最終節點，而非談判過程本身。

俄羅斯 9 日在莫斯科紅場舉行閱兵式，紀念衛國戰爭勝利 81 周年。與往年不同的是，今年紅場上沒有洲際彈道飛彈、坦克和飛彈系統駛過，而是在克里姆林宮對面的大螢幕上播放了一段俄軍裝備的影片。