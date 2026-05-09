鉅亨網新聞中心 2026-05-09 20:00

2026 年世界盃將首度在美國舉辦，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）將此屆賽事定位為足球商業化邁向「全新高度」的里程碑。然而，對於廣大普通球迷而言，這場四年一度的足球盛事，卻正逐漸蛻變為一場令人望之卻步的「超級富豪派對」。

儘管 FIFA 宣稱本屆賽事收到逾 5 億張門票申請，但多家媒體披露，實際銷售狀況遠不如預期，部分關鍵場次甚至出現滯銷情形，包括美國隊的揭幕戰在內。

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分析指出，門票滯銷的原因不難理解，因為觀賽成本早已讓大批球迷退縮。

英國球迷協會及前利物浦足球俱樂部執行長 Peter Moore 估算，若球迷全程跟隨本國球隊直至決賽，總花費可能高達 1 萬至 3.5 萬美元，涵蓋門票、美國境內交通、住宿及餐飲等各項支出。

連美國總統川普也公開表態批評，直言自己「不會花四位數買球票」，並坦言若普通美國民眾因票價過高而無緣進場，將是「令人失望的事」。

他指出，自己此前並不知道美國男足首場對巴拉圭的比賽票價已經高到這種程度。

川普還說：「如果來自皇后區、布魯克林，還有那些支持我的人，最後都去不起世界盃，我會感到很失望。」

根據《衛報》報導，FIFA 去年 12 月公布的票價顯示，2026 年世界盃三類票（Category 3）基礎售價已達 1,120 美元，是多數球迷所能購得的「最平價」選項，因為數量更少、價格較低的四類票幾乎一票難求。

令球迷更加不滿的，是英凡提諾為本屆 FIFA 首度引入「動態定價」機制，票價依市場需求浮動調整，此舉在美國體育及演唱會產業雖已行之有年，卻與世界盃長久以來的大眾定位背道而馳。

更具爭議的是，FIFA 官方轉售平台上，部分決賽門票標價竟超過 100 萬美元。

而上週，在國際足總官方的轉售網站上，同一場世界盃決賽的四張門票，甚至被標價高達 230 萬美元一張。

對此，英凡提諾輕描淡寫地開玩笑稱，若真有人花 200 萬美元買決賽門票，他將「親自送上熱狗和可樂」。此番言論隨即引發更大反彈，多個球迷組織批評 FIFA 正把世界盃變成只有超級富豪才玩得起的奢侈活動。

此外，FIFA 不僅允許高價轉售，還從每筆交易中向買賣雙方各抽取 15% 佣金，儼然成為炒票風氣的共謀與獲利者。

週邊費用全面暴漲 主辦城市恐虧逾 25 億

門票之外，本屆世界盃幾乎所有配套費用同步飆漲。飯店價格大幅攀升，城市間距離遙遠，境內航班費用高昂，就連場館交通也引發眾多爭議，從波士頓前往球場的火車票高達 80 美元、巴士接近 100 美元，紐約至大都會體育場的往返票價更從平日 13 美元一口氣漲至 105 美元。

多方資料顯示，FIFA 與各主辦城市簽訂的協議中，幾乎將大部分商業收益收入囊中，包括停車費及場館周邊收益，而各城市卻須自行承擔安保、交通及基礎設施升級等龐大公共支出。

估算顯示，美國各主辦城市整體財政缺口可能超過 2.5 億美元。

歐洲球迷組織「歐洲足球支持者聯盟」（FSE）及消費者權益團體 Euroconsumers 已聯名向歐盟委員會正式投訴 FIFA，指出許多國家隊官方球迷俱樂部的忠實會員，最便宜的決賽門票仍逾 3,000 英鎊。

商業帝國夢 vs. 足球靈魂 世界盃何去何從

英凡提諾就任 FIFA 主席後，思維模式明顯轉向。他在近期 FIFA 大會上公開表示，期望未來全球足球產業規模能達到 5,000 億美元，並頻繁與資本集團及全球富豪往來，愈來愈少提及傳統球迷文化的重要性。

FIFA 方面辯稱，賽事收益最終將透過各項足球發展計畫回饋全球，包括青訓及基礎設施投資。然而，多位業界人士指出，FIFA 長期缺乏財務透明度，外界難以查核這些資金的實際流向。

體育經濟學者警告，過度商業化恐將反噬世界盃自身的核心價值。足球最大的魅力，從來不是 VIP 包廂或豪華贊助，而是普通球迷無可取代的熱情與情感投入。