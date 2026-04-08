鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-08 17:27

行政院長卓榮泰今 (8) 日出席 2026 Touch Taiwan 系列展，強調顯示器產業年產值高達 1 兆元，是台灣經濟重要支柱。他指出，台灣電子紙技術市占率達 90% 領先全球，且 Micro LED 技術已成為支援 AI 算力的關鍵。政府正規劃 13 項戰略產業與 AI 新十大建設，將顯示技術應用於半導體封裝、軍工及醫療等領域，並透過產業競爭力輔導團協助中小企業升級。

卓榮泰表示，顯示器已深入日常生活，從手機、平板到智慧手錶無所不在。台灣相關產業就業人數超過 10 萬人，產值規模龐大，目前正朝向高值化與差異化轉型。他特別提到，台灣在電子紙技術上保持全球領先地位，而 Micro LED 在亮度與解析度的進化，更擴大應用至智慧座艙及矽光子光通訊，是支撐 AI 資料中心高頻寬需求不可或缺的技術。為此，政府積極推動中部精密智慧新核心，致力將中台灣打造為全球光學基地。

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卓榮泰進一步指出，行政院今年啟動的 13 項戰略產業與顯示器有極大連結。例如半導體產業的扇出型面板級封裝、次世代通訊的面板級天線，皆是由顯示製程改良而成。此外，安控、軍工、機器人及生技醫療也需要顯示器作為關鍵人機介面。在公共建設方面，彩色電子紙與透明顯示器正廣泛應用於智慧看板。他強調，顯示技術不僅改善生活，更強化了國家經濟韌性與資通訊安全。

針對未來規劃，卓榮泰強調政府正推動 AI 新十大建設，以智慧應用與關鍵技術為主軸，協助百工百業進入 AI 時代。經濟部也已啟動產業競爭力輔導團，預計在 2 年內輔導超過 14 萬家次企業，確保中小微企業能與大型科技業同步進步。