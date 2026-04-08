美以伊同意暫時停火！阿布達比股市大漲3.5% 杜拜股市飆逾10%創2014年12月來最大漲幅紀錄

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-08 15:15

在美國與伊朗就為期兩周的停火達成協議後，中東國家股市周三 (8 日) 開盤齊步走高，杜拜基準股指早盤飆逾 10%，創 10 多年來最大漲幅紀錄，阿布達比股市同步走高，ADX 綜合指數盤中最大漲幅達 3.5%，為 2024 年 3 月以來最大單日漲幅。此前美伊戰爭曾令波斯灣市場劇烈震盪，並對當地能源基礎設施構成威脅。

美伊停戰！阿布達比股市大漲3.5% 杜拜股市飆逾10%創2014年12月來最大漲幅紀錄(圖:shutterstock)

根據 LSEG 最新數據，杜拜金融市場股指周三早盤上漲 10.6%，創 2014 年 12 月以來最大盤中漲幅紀錄。在經歷數周因戰爭引發的市場波動後，投資人紛紛湧入房地產與銀行類股。

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這次停火暫停了美以兩國針對伊朗的軍事行動，以換取荷姆茲海峽重新開放，這有助於恢復石油運輸。布蘭特原油期貨周三在亞洲交易時段暴跌多達 16%，全球股市普遍上漲。