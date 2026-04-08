鉅亨網新聞中心 2026-04-08 16:40

美國人工智慧（AI）公司 Anthropic 週二（7 日）宣布將發布最新一代大語言模型 Claude Mythos Preview，但僅向約 40 家科技公司組成的聯盟開放。這款模型能輕易找出全球主流系統中的高嚴重性漏洞，但也對網路安全與國家安全構成重大威脅，迫使各國必須合作防範潛在風險。

根據《紐約時報》報導，美國人工智慧（AI）公司 Anthropic 的 Claude Mythos Preview 僅向由約 40 家科技公司組成的有限聯盟開放，包括 Google(GOOGL-US) 、蘋果 (AAPL-US) 、輝達 (NVDA-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、微軟 (MSFT-US) 、摩根大通 (JPM-US) 等。

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Anthropic 將這一聯盟稱為 Project Glasswing ，只提供這一模型給最值得信賴的科技公司與關鍵基礎設施提供方，其中也包括銀行，將這些 AI 能力用於防禦目的，讓企業能在漏洞被利用前率先發現並修補。

報導指出，Claude Mythos 的性能實現了「階躍式提升」，在軟體開發和漏洞發現方面具有前所未有的能力，對美國國家安全及全球網路安全帶來深遠影響。

在好消息上，好消息是，Anthropic 在開發 Claude Mythos 的過程中發現，這款 AI 不僅比現有任何模型更高效、也更靈活地撰寫程式碼，同時還能作為副產品，快速識別全球多數熱門軟體系統中的漏洞。

然而壞消息是，一旦這項工具落入不法之手，幾乎所有主要軟體系統都可能被入侵，包括聯盟內各大企業所使用的系統。

參與聯盟的技術人士透露，在正式公告前，多家科技公司代表已私下與川普政府討論這一進展對美國及其他使用這些軟體系統國家的安全影響。

報導指出，這樣做有充分的理由。Anthropic 週二在書面聲明中指出，僅在過去一個月，Mythos Preview 就已發現數千個高嚴重性漏洞，涵蓋所有主流作業系統與部分網路瀏覽器。

《紐時》警告，隨著 AI 迅速進步，這類能力很快可能擴散，甚至落入未承諾安全使用的行為者手中，其對經濟、公共安全及國家安全的影響都可能極為嚴重。

Anthropic 進一步強調，他們並不打算讓 Claude Mythos Preview 對公眾全面開放，但最終希望能讓用戶在安全可控的情況下大規模部署 Mythos 級模型，不僅提升網路安全，也帶來其他廣泛益處。

報導指出，這表明 AI 的發展速度比人們預期的更快。雖然大家早已知道它在協助程式碼撰寫上非常強大，不論使用者的程式背景如何，但連 Anthropic 自己也沒料到，它在短時間內就能如此高效地發現並利用現有程式漏洞。

Anthropic 表示，它已在所有主流作業系統和網路瀏覽器中發現關鍵性漏洞，而這些系統支撐著全球的電網、供水系統、航空訂票系統、零售網路、軍事設施與醫療機構。

報導警告，如果這款 AI 工具被廣泛使用，代表原本僅屬於私營專家或情報機構、既困難又昂貴的基礎設施入侵能力，將可能落入任何規模的犯罪集團、恐怖組織，甚至是國家手中。

這也正是為什麼 Anthropic 正把經過嚴格控制的版本交給關鍵軟體供應商，好讓他們能在壞人先下手之前，提前發現並修復這些漏洞。

前微軟研究與戰略主管、曾任美國科技顧問委員會成員的芒迪（Craig Mundie）表示，這一進展使網路攻擊能力普及化，全球任何單一國家都無法單獨應對。

文章作者芒迪表示，解決該問題必須從美國和中國兩個 AI 超級大國開始，而現在最迫切的事，是讓兩國學會合作，防止惡意行為者獲得這更高層級的網路能力。

報導稱，如此強大的工具會同時威脅到美國和中國，使它們既暴露在國內犯罪行為者面前，也暴露在境外恐怖組織和其他對手面前，可能變成比兩國彼此之間更大的威脅。

《紐時》還指出，這一問題應該成為川普下個月在北京舉行峰會時議程上的首要議題之一。

與此同時，芒迪也強調三項緊急行動，包括：