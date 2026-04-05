鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-05 17:00

美國民調機構蓋洛普近日發布的全球民意調查顯示，2025 年中國在全球認可度方面已超越美國，對中國領導力的支持率中位數為 36%，比美國的 31% 高出 5 個百分點。

根據蓋洛普，中國以 5 個百分點的優勢領先美國，是其近二十年來記錄中，中國領先美國的最大幅度。

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該項調查於 2025 年在 130 多個國家進行，對比中國、美國、德國及俄羅斯四國的全球領導力。

蓋洛普指出，全球輿論的轉變凸顯出對美國領導力支持度的下降。美國領導力的中位支持率下降了 8 個百分點，從 2024 年的 39% 回落至先前的低點 31%。

與此同時，中國領導力的支持率上升了 4 個百分點，較去年 32% 的數值有所提升，獲得 36% 的全球領導力認可。

此外，對美國領導力的不滿達到歷史新高，達 48%。

不過，報告強調，這項調查時間早於 2026 年初發生的幾項重大事件，包括 1 月美國退出 66 個國際組織，以及 2 月底對伊朗的軍事行動。

根據蓋洛普，過去一年中，美國支持率在 44 個國家驟降超過 10 個百分點，但僅有 7 個國家對美國支持率出現相似增幅。

美國支持率在北約盟國的跌幅尤為顯著，包括德國、葡萄牙、加拿大、英國及義大利均大幅下滑。

以色列則是例外，對美國支持率反彈至 76%。相較之下，有 23 個國家對中國領導力的滿意度提升超過 10%。

蓋洛普報告顯示，中國在全球中位數認可度、淨認可度以及相對淨認可度等三項指標上均領先美國。報告認為，中國超越美國的認可度，反映了美國聲望的整體下降。