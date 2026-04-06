鉅亨網新聞中心 2026-04-06 19:00

阿里巴巴 (09988-HK) 最新大模型 Qwen3.6-Plus 自 2 日發布以來迅速引爆全球 AI 社群熱潮。僅兩天時間，這款程式設計與代理能力兼備的模型就在全球知名大模型 API 平台 OpenRouter 日榜中登頂，單日調用量突破 1.4 兆 Token，刷新單模型日調用量的全球紀錄。

根據 OpenRouter 官方數據，Qwen3.6-Plus 在正式上線當晚的日調用量激增 711%，一舉登上平台日榜榜首，遠超其他知名大模型。

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全球最大的 AI 大模型 API 聚合平台 OpenRouter 在社交媒體上稱，此次表現是「有史以來最強的新模型表現」。

透過統計企業與開發者的 Token 消耗量，OpenRouter 的排行榜被視為全球大模型的「實戰戰場」，能直接反映模型的市場受歡迎程度。

分析指出，Qwen3.6-Plus 這一驚人的日調用量，代表中國自主研發的大模型已經具備了與國際頂尖模型正面競爭的能力，也顯示開發者正在實際選擇 Qwen3.6-Plus 作為首選工具，象徵中國 AI 正逐步從「追隨者」轉向「並行競跑」，甚至有望「領跑」全球。

然而，Qwen3.6-Plus 的破紀錄成就僅僅是起點。隨著 Qwen-3.6-Max 等更多旗艦級模型陸續推出，阿里千問系列能否延續領先優勢仍是一大觀察點。

程式設計能力排名中國第一

阿里 Qwen3.6-Plus 的技術實力也獲得國際認可。在 2 日上午發佈的程式設計能力測評中，Qwen3.6-Plus 國際知名大模型競技場 Arena 程式設計子榜中預覽版排名中國第一，使阿里成為全球程式設計能力排名第二的 AI 機構。

Arena 程式設計能力排行榜前五名如下：

排名 機構 模型 地區 1 OpenAI GPT-4.x 系列 美國 2 阿里 Qwen3.6-Plus 中國 3 Anthropic Claude-3.x 系列 美國 4 DeepSeek DeepSeek-V3 中國 5 Google Gemini-2.x 系列 美國

全球開發者追捧

憑藉出色的性能表現，Qwen3.6-Plus 在全球範圍內迅速受到開發者與企業的追捧。

在全球 AI 社群中，開發者紛紛分享將 Qwen3.6-Plus 接入各自項目的經驗，實現「一句話完成複雜任務」的應用場景，例如直接生成可用的網站、遊戲或小程式，展現出驚人的即時效果。

OpenRouter 主要模型 4 月 4 日日調用量與變化如下：

模型 日調用量 (Token) 增長率 排名變化 Qwen3.6-Plus 1.4 兆 +711% 新上榜 → 第 1 Claude-3.7 約 8000 億 +15% 第 2 GPT-4.5 約 6000 億 +5% 第 3 Gemini-2.5 約 4000 億 -8% 第 4 → 第 5 DeepSeek-V3 約 5000 億 +25% 第 5 → 第 4

技術亮點解析：Qwen3.6-Plus 為何如此出色？

Qwen3.6-Plus 之所以快速獲得市場青睞，源於其多項技術突破，包括：

架構優化 ：採用混合注意力機制，使推理速度提升約 40%

：採用混合注意力機制，使推理速度提升約 40% 程式碼理解能力 ：支持超過 100 種程式語言，代碼生成準確率達 92.3%

：支持超過 100 種程式語言，代碼生成準確率達 92.3% 代理功能 ：內建工具調用、多輪任務規劃與自主執行能力

：內建工具調用、多輪任務規劃與自主執行能力 超長上下文支援 ：可處理長達 256K tokens 的大型程式碼庫

：可處理長達 256K tokens 的大型程式碼庫 訓練資料：截至 2026 年 3 月，模型已涵蓋 GitHub 上高星項目代碼

阿里「千問旋風」：短短一週連發三款重磅模型

在過去一週，阿里連續推出三款重量級大模型，涵蓋多模態理解、視覺生成、程式設計以及代理應用等多個領域，迅速引發全球 AI 社群的高度關注，被稱為「千問旋風」。

3 月 30 日，阿里發布了 Qwen3.5-Omni，這是一款全模態模型，具備文本、圖像、音頻及影片的理解能力。

緊接著在 4 月 1 日，Wan2.7-Image 上線，專注於文生圖生成，能夠輸出高品質圖像，並支持中文提示詞。

4 月 2 日，備受矚目的 Qwen3.6-Plus 正式推出，專注於程式設計與代理應用，提供代碼生成、代理規劃及工具調用等功能。