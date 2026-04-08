鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-08 14:10

印度央行周三 (8 日) 以 6 比 0 的票數一致通過，將基準回購利率維持在 5.25% 不變。這是自中東危機爆發以來，印度央行的首個利率決策。儘管面臨地緣政治動盪與本國貨幣盧比走軟的雙重壓力，央行仍決定採取「觀察與等待」的態度，並維持其「中性」的政策立場。

面對盧比疲軟與通膨壓力 印度維持關鍵利率不變(圖:shutterstock)

印度央行總裁 Sanjay Malhotra 表示，地緣政治的不確定性已顯著上升。儘管目前印度的通膨仍處於受控狀態，且低於央行 4% 的目標，但能源價格波動帶來的上行風險不容忽視。

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Malhotra 指出，油價上漲可能產生的「二波效應」使得經濟前景充滿變數，目前的供給衝擊甚至有可能轉化為需求衝擊。

印度經濟對中東地區的高度依賴，使其在此次伊朗衝突中受創頗深。據報導，印度約有一半的粗糖和大部分烹飪用氣體仰賴中東供應。荷姆茲海峽的交通受阻，直接威脅到印度的能源安全。雖然美國總統川普已與伊朗達成了為期兩周的臨時停火協議，促使全球油價在周三大幅回落，但價格水準仍遠高於數月前。

在最新的經濟預測中，印度央行將 2026-27 財年的 GDP 成長預期下調至 6.9%，低於上一財年 (截至 2026 年 3 月底) 預計的 7.6%。雖然 Malhotra 對成長前景仍持相對樂觀的態度，但高盛與渣打銀行等外部機構已因油價壓力，分別將印度的成長預測下調至 5.9% 與 6.4%。

通膨方面，印度央行預計本財年的平均通膨率為 4.6%，核心通膨率為 4.4%。儘管這仍處於央行 2% 至 6% 的目標區間內，但經濟學家警告，若中東衝突再次升級，能源進口成本的增加將直接推升物價水準。

盧比的持續走軟是印度央行目前最核心的擔憂之一。在過去一年中，盧比兌美元已下跌約 7%，成為亞洲表現最差的貨幣之一。Malhotra 強調，印度的外匯政策旨在抑制過度波動，而非鎖定特定匯率水準。