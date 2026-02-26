鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-26 12:40

國際金融協會 (IIF) 周三 (25 日) 公布最新報告表示，全球債務規模在 2025 年底達到創紀錄的 348 兆美元，較 2024 年激增 29 兆美元，增速創新冠疫情爆發初期以來最快速度。

報告指出，全球債務成長主要由政府債務驅動，光是去年全球政府債務增加逾 10 兆美元，總規模突破 106.7 兆美元，佔全年新增債務的三分之一以上。

‌



數據顯示，全球債務週期已從家庭和企業主導轉向政府主導，已開發經濟體債務總額攀升至 231.7 兆美元，新興市場則達 116.6 兆美元，均刷新歷史紀錄。

儘管全球債務佔 GDP 比重小幅回落至 308%，但結構分化顯著，已開發經濟體該比率略有下降，而新興市場佔比卻升至 235% 的歷史新高水位，凸顯債務風險向發展中經濟體轉移的趨勢。

債務擴張背後是財政擴張、寬鬆貨幣政策與監管鬆脫的組合效應。各國政府為因應地緣衝突、軍費增加及綠色轉型投入，持續擴大赤字規模。

美國、法國等主要經濟體去年的政府債務成長遠超 GDP 增速，日本債務佔 GDP 比重更攀升至 212.5% 的全球最高水準。

IMF 預測，2026 年全球經濟 3.3% 的溫和成長速度難以消化負債存量，若維持目前借貸水平，新興市場債務佔 GDP 比重可能進一步攀升。

市場風險正在累積，今年新興市場面臨 9 兆美元再融資壓力，已開發市場需因應 20 兆美元到期債務。

儘管年初主權債券發行創紀錄，但利率波動和市場信心變化恐加劇債務脆弱性。