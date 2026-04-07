川普威脅伊朗：一整個文明將滅亡
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普周二（7 日）在社交媒體上發文威脅伊朗，稱「今晚，整個文明將消亡」。川普寫道：「我不願這樣的事情發生，但它或許會發生。」
川普在 Truth Social 上說：「既然我方已經實現了『徹底且全面的政權更迭』，由不同、更聰明且較不激進的人士主導，或許某些具革命性且美好的事物將會發生，誰知道呢？我方今晚就會揭曉，這是世界漫長且複雜的歷史中最重要的時刻之一。長達 47 年的勒索、腐敗與死亡，終於要結束了。願上帝護佑偉大伊朗人民！」
美國副總統范斯重申伊朗的最後期限是美國東部時間 7 日晚間 8 點（台灣時間 8 日上午 8 時）。
據《路透社》周二報導，一名伊朗消息人士透露，伊朗拒絕與美國達成「任何臨時性停火」。
這名沒有透露姓名的伊朗官員說，伊朗為與美國達成「持久和平」協議設定了「先決條件」，包括敵方立即停止襲擊伊朗，承諾不再對伊發動襲擊、賠償伊方損失等。他說，該和平協議應允許伊朗收荷姆茲海峽船隻過路費。
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