川普威脅伊朗：一整個文明將滅亡

美國總統川普周二（7 日）在社交媒體上發文威脅伊朗，稱「今晚，整個文明將消亡」。川普寫道：「我不願這樣的事情發生，但它或許會發生。」

川普在 Truth Social 上說：「既然我方已經實現了『徹底且全面的政權更迭』，由不同、更聰明且較不激進的人士主導，或許某些具革命性且美好的事物將會發生，誰知道呢？我方今晚就會揭曉，這是世界漫長且複雜的歷史中最重要的時刻之一。長達 47 年的勒索、腐敗與死亡，終於要結束了。願上帝護佑偉大伊朗人民！」