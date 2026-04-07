鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，柴油價格大幅上漲正開始對美國貨運系統產生連鎖反應。自 2 月 28 日伊朗衝突升級以來，柴油成本已上漲近 50%。
根據 Truckstop.com 最新數據，美國卡車運輸營運商正迅速作出反應，將每周每英里的燃油附加費推升至 2022 年來的最高水準。 這一調漲是在本已上升的設備費率基礎上發生的，顯示運輸定價恐正在進入一個更持續的上升階段，而非短暫飆升。
當前市場格局正變得越來越緊張。卡車運輸業的就業人數已降至 2020 年 9 月以來最低水準，逆轉疫情期間重新開放時期所取得的增長，可用運力有所收緊。
此外，根據密西根州立大學一篇評論文章，針對某些外國商業駕駛執照的監管壓力進一步限制司機隊伍。
由於柴油在營運成本中佔有重要份額且獲利率通常較低，承運商正將更高的燃料成本轉嫁出去，而非自行吸收。
根據估算，柴油價格每上漲 1 美元，附加費可能增加約 0.2 美元。
這種成本壓力正蔓延至更廣泛的經濟領域。美國供應管理協會指出，3 月份服務和材料支付價格大幅上漲，被描述為近 14 年最大漲幅，主要受到燃料驅動。
儘管運輸成本在最終商品定價中僅佔一小部分，但附加費上升和設備費率上漲的結合仍可能讓通膨情勢惡化，3 月消費者物價指數 (CPI) 料將創兩年來的最大年增表現。
UPS 跟 FedEX 等公司繼續依賴燃油附加費，甚至美國郵政服務也打算漲價，這一情況顯示廣泛的價格傳導效應恐開始對可自由支配的需求構成壓力。
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