鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-08 03:40

最新數據顯示，柴油價格大幅上漲正開始對美國貨運系統產生連鎖反應。自 2 月 28 日伊朗衝突升級以來，柴油成本已上漲近 50%。

根據 Truckstop.com 最新數據，美國卡車運輸營運商正迅速作出反應，將每周每英里的燃油附加費推升至 2022 年來的最高水準。 這一調漲是在本已上升的設備費率基礎上發生的，顯示運輸定價恐正在進入一個更持續的上升階段，而非短暫飆升。

‌



當前市場格局正變得越來越緊張。卡車運輸業的就業人數已降至 2020 年 9 月以來最低水準，逆轉疫情期間重新開放時期所取得的增長，可用運力有所收緊。

此外，根據密西根州立大學一篇評論文章，針對某些外國商業駕駛執照的監管壓力進一步限制司機隊伍。

由於柴油在營運成本中佔有重要份額且獲利率通常較低，承運商正將更高的燃料成本轉嫁出去，而非自行吸收。

根據估算，柴油價格每上漲 1 美元，附加費可能增加約 0.2 美元。

這種成本壓力正蔓延至更廣泛的經濟領域。美國供應管理協會指出，3 月份服務和材料支付價格大幅上漲，被描述為近 14 年最大漲幅，主要受到燃料驅動。

儘管運輸成本在最終商品定價中僅佔一小部分，但附加費上升和設備費率上漲的結合仍可能讓通膨情勢惡化，3 月消費者物價指數 (CPI) 料將創兩年來的最大年增表現。