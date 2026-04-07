鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-08 05:47

美國股市周二 (7 日) 漲跌互見，在接近美國總統川普設定的伊朗開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 期限之際，市場出現談判進展跡象。

美國股市周二(7日)漲跌互見，標普尾盤翻紅連五漲(圖：Reuters/TPG)

在尾盤最後一小時，三大指數自盤中大幅下跌中反彈。此前，巴基斯坦總理 Shehbaz Sharif 在 X 平台表示，中東戰事的外交解決努力正穩步推進，並呼籲川普將伊朗最後期限延長兩周，同時要求伊朗在此期間開放海峽作為善意展現。

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收盤前數分鐘，標普 500 與那斯達克指數由跌轉漲，雙雙小幅收高，並連續第五個交易日上漲。

儘管對伊朗的攻擊升級，但在川普威脅若未於周二前達成協議將採取行動的情況下，伊朗仍尚未恢復荷姆茲海峽的通行。

自美國與以色列於 2 月 28 日對伊朗宣戰以來，油價大幅上漲，衝擊市場、引發通膨上升憂慮，也削弱市場對聯準會 (Fed) 今年降息的期待。

美國近月期西德州原油 (WTI) 自盤中高點回落，最終上漲 0.5%；布蘭特原油 (Brent) 則收跌 0.5%。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，他擔心戰爭將推升通膨、同時拖累經濟，形成停滯性通膨衝擊，使央行陷入兩難。

在經濟數據方面，美國商務部報告顯示，2 月耐久財訂單下降幅度大於市場預期，且數據是在戰爭爆發前的情況。

本周稍晚，美國勞工部將公布消費者物價指數 (CPI)，可觀察伊朗戰爭對通膨影響的程度。

在標普 500 指數的 11 大類股中，通訊服務類股漲幅最大，而必需消費品類股表現最弱。

美股周二 (7 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 85.42 點，或 0.18%，收 46,584.46 點。

那斯達克指數上漲 21.51 點，或 0.098%，收 22,017.85 點。

S&P 500 指數上漲 5.02 點，或 0.076%，收 6,616.85 點。

費城半導體指數上漲 87.76 點，或 1.11%，收 8,003.87 點。

NYSE FANG + 指數上漲 116.56 點，或 0.82%，收 14,338.56 點。

標普 500 指數 11 大類股中，通訊服務類股漲幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 0.35%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.07%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.82%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.46%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.04%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.60%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 7.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.31%。

企業新聞

蘋果股價下跌 2.1%，因《日經亞洲》報導其備受期待的摺疊 iPhone 開發遇到工程技術瓶頸。

晶片製造商商博通大漲 6.2%，此前宣布與 Alphabet 簽署長期合作協議，開發 AI 晶片與相關元件。

英特爾 (Intel)(INTC-US) 上漲 4.2%，公司表示將加入馬斯克 (Elon Musk) 主導的 Terafab AI 晶片園區計畫，合作夥伴包括 SpaceX、特斯拉與 xAI。

聯合健康 (UnitedHealth Group)(UNH-US) 大漲 9.4%，同業 Humana(HUM-US)與 CVS Health(CVS-US)分別上漲 7.9% 與 6.7%，因美國政府周一宣布將提高對提供 Medicare Advantage 計畫的私人保險商補助，高於先前幾乎持平的提案。

經濟數據

美國 2 月耐久財訂單月增率報 - 1.4%，預期 - 1.1%，前值 - 0.5%

美國 2 月核心耐久財訂單月增率報 0.8%，預期 0.5%，前值 0.3%

華爾街分析

Keator Group 管理合夥人 Matthew Keator 表示，「投資人正在重新校準判斷，試圖解讀 (川普) 總統的訊號，並預測他會在多大程度上兌現其最後通牒中的言論。究竟有多少只是姿態表態，又有多少是在釋出實際行動的訊號？投資人需要確保已根據自身情況做出必要調整。」

Facet 投資長 Tom Graff 表示，投資人應預期油價將維持「顯著高於」戰前水準，他認為伊朗持續關閉海峽是一種「談判策略」。儘管伊朗可能希望在自身條件下重新開放，而非按照美方要求，但沒有人——包括伊朗——能從長期封鎖中受益。「我不認為海峽能持續關閉數月之久，某個時間點一定會出現轉折。」