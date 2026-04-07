鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-07 19:30

全球能源市場持續籠罩在戰爭陰影之下，國際油價周二 (7 日) 維持在每桶 110 美元下方的高位震盪。截至格林尼治標準時間 09:26，布蘭特原油期貨下跌 1.3%，報每桶 108.40 美元，美國西德州 (WTI) 原油期貨小幅下跌 0.4%，報 112.02 美元。

隨著川普最後通牒將至 油價徘徊在110美元下方(圖:shutterstock)

自今年 2 月下旬衝突爆發以來，原油價格已從約 70 美元的水準大幅飆升，交易商對全球能源供應受阻的恐懼日益加劇。

‌



美國總統川普周一 (6 日) 再次向伊朗發出強硬警告，設定了達成協議的最後期限，要求伊朗立即停止敵對行動並重新開放荷姆茲海峽。川普明確表示，若德黑蘭方面不配合，美軍將對伊朗境內的橋樑與發電廠等關鍵基礎設施發動猛烈轟炸。他聲稱，一旦這些攻擊發生，伊朗將需要「100 年才能重建」。

荷姆茲海峽作為全球能源的命脈，承載了全球約五分之一的石油運輸，但目前已遭伊朗封鎖數周。儘管川普措辭強硬，但他同時也留下一條伏筆，表示這場始於 2 月下旬美以聯合打擊行動的戰爭，仍有達成外交解決方案的可能。

在外交層面上，局勢依然膠著。德黑蘭方面已正式拒絕了由美國及區域調解人提出的方案，該方案原定以 45 天的停火換取荷姆茲海峽的重新開放。不過，伊朗駐巴基斯坦大使 Reza Amiri Moghadam 透露，巴基斯坦的調解努力正進入「關鍵且敏感」的階段，並呼籲各界「拭目以待」，暗示外交仍有一線生機。

然而，戰火並未因此停歇。伊朗與以色列在周二仍持續相互攻擊，且根據《華爾街日報》引述多名官員的消息，美軍已在為打擊伊朗能源目標做準備。

能源分析機構 ING 指出，原油實物市場的緊繃程度顯而易見，買家為了能立即獲得原油，不惜支付巨額溢價。儘管 OPEC + 已同意提高生產目標，但分析師普遍認為此舉僅具象徵意義，因為伊朗對波斯灣能源基礎設施的攻擊已嚴重削弱了實際產出能力。