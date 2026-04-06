鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-07 07:09

國際油價周一 (6 日) 震盪走高，美國總統川普威脅，若伊朗不同意重開荷姆茲海峽，將摧毀伊朗的民用基礎建設。

布蘭特原油期貨收盤上漲 0.68%，收在每桶 109.77 美元。

美國西德州中級原油 (WTI)5 月期貨上漲 0.78%，收在每桶 112.41 美元。

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油價若要回到更合理的價位，停火協議必須包含重新開放至關重要的荷姆茲海峽，因這條航運大動脈承載著全球五分之一的石油和天然氣供應。在海峽封鎖的情況下，主要石油消費國、尤其是亞洲國家，紛紛採取儲備原油或減少消費的措施。

根據航運數據顯示，儘管情勢緊張，自上周四以來仍有部分船隻通過荷姆茲海峽，包括一艘由阿曼營運的油輪、一艘法國籍貨櫃輪以及一艘日本籍天然氣運輸船，顯示伊朗政策允許其認定友好國家的船隻通行。

SEB Research 分析師 Ole Hvalbye 說：「市場正試圖預判未來走向，本周末最重要的焦點即是部分船隻已通過海峽。」

他同時指出，隨著市場供應吃緊，歐洲原油實體桶數與產品正持續流向亞洲。

伊朗表示，已針對透過中間人轉達的近期停火協議草案，研擬好自身立場與訴求。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 分析指出：「目前的和平計畫仍處於高度變動狀態。儘管伊朗口頭上似乎拒絕停火協議，但事實上正允許更多船舶通過荷姆茲海峽。」

美國原油在上周四、也就是前一個交易日暴漲 11%，布蘭特原油跳升 8%，這是自 2020 年以來最大的絕對漲幅。

尋求替代貨源

印度煉油廠也延後各單位的歲修計畫，以滿足當地燃料需求。

由石油輸出國組織 (OPEC) 部分成員國及其俄羅斯等盟友組成的 OPEC + 周日達成協議，同意 5 月將每日產量小幅調升 20.6 萬桶

沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco) 表示，5 月供應亞洲的阿拉伯輕質原油官方售價(OSP)，每桶將比阿曼 / 迪拜均價高出創紀錄的 19.50 美元，較 3 月上漲 17 美元。

此外，由於烏克蘭無人機攻擊俄羅斯在波羅的海的出口終端，俄羅斯供應近期受阻。