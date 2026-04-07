鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 16:00

美伊戰爭未如美國總統川普預期般速戰速決，反而讓美軍陷入泥潭，並持續侵蝕川普支持率，急於脫困的他近日加大威脅伊朗力道，揚言未能在美東時間周二 (7 日) 晚上 8 點前達協議，將摧毀伊朗電廠和橋樑等民用基礎設施。

外界普遍認為，美國此類攻擊將構成戰爭罪。英國《衛報》指出，川普的威脅讓美國軍官陷入違抗命令，還是成為川普犯下戰爭罪的幫兇的兩難局面。

‌



曾任職於美國軍法署 (JAG) 的 Margaret Donovan 和 Rachel VanLandinham 聯合發文指出，川普此類言論若付諸實施，將構成最嚴重的戰爭罪，總統言論讓軍人處於極其艱難的境地。

她們指出，川普「把伊朗炸回石器時代」的言論，以及美國國防部長赫格塞斯「不留活口，毫不留情」的言論，不僅明顯違法且背離美國軍人「在整個職業生涯中被教導要遵循的道德和法律原則」。

美軍歷史上不乏軍人拒絕執行非法命令的案例，例如在 1968 年的越南美萊村慘案中，就有美軍拒絕參與對越南平民的屠殺。事後，下令屠殺的美軍少尉威廉 · 凱利以「只是服從命令」辯護，但法庭裁定這不能成為理由，因為此類命令「明顯違法」。

問題在於，若美軍軍官周二以後執行轟炸伊朗發電站和橋樑的命令，他們是否能辯稱自己並不知道這些命令「明顯違法」。

麻州大學政治學教授 Charli Carpenter 表示，法律對普通士兵的要求是，只有在命令「明顯非法」時才必須違，但這種道德判斷力並不像服從指揮那樣被反覆訓練。另外，一旦判斷錯誤，士兵也可能因抗命而被軍事法庭審判。

自赫格塞斯上任以來，五角大廈的頂級軍法顧問遭他解職，並將拜登政府設立的平民傷害緩解與應對部門解散，這讓軍官更難獲得法律建議。

對普通士兵而言，他們最後的選擇是撥打「軍人權利熱線」。據悉，在川普執政期間，此類電話數量大幅增加。

美軍對伊朗的軍事打擊和川普的言論引發了國際社會的廣泛批評。聯合國秘書長古特雷斯對川普威脅空襲伊朗發電站、橋樑及其他基礎設施的言論表示震驚，強調任何針對民用基礎設施的攻擊都違反國際法。

《紐約時報》指出，近年來沒有任何一位美國總統敢如此公開地談論可能構成戰爭罪的行為。此舉恐進一步削弱旨在保護平民的戰時國家行為準則，同時削弱美國的地位。

上周四 (2 日)，100 多位美國國際法專家聯名發表公開信，警告美國對伊朗的軍事打擊違反《聯合國憲章》，可能構成戰爭罪。

對於可能犯下戰爭罪的批評，川普一臉無所謂說：「我對此毫不擔心。你們知道什麼是戰爭罪嗎？戰爭罪就是允許伊朗擁有核武。」

《衛報》指出，川普急於找到擺脫衝突的出路，加上他愈發極端的言論，讓外界擔心這個反覆無常的美國總統可能試圖動用核武。在美國現有體制下，總統是唯一有權下達核打擊命令的人。阻止這項命令的唯一方法是讓指揮鏈中的人認定該命令非法。