鉅亨網新聞中心 2026-04-07 13:40

美伊戰爭爆發至今已逾 1 個月，這場發生在中東的戰火，其影響力早已超越了邊境。隨著波斯灣能源命脈荷姆茲海峽遭到封鎖，以及多處能源設施遭受襲擊，全球正陷入一場自 1970 年代石油危機以來最嚴重的石化供應鏈動盪。

這不只是加油站牌價的跳動，更是一場深入食衣住行甚至高科技產業的全面性物價與供應挑戰。

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隱形的物質基礎：石油不只是燃料

石油被視為現代文明最底層的「建築磚塊」，全球約有 15% 到 20% 的石油消費被用作化工原料。從化學角度看，石油是由碳與氫組成的大雜燴，透過「裂解」過程產生的乙烯、丙烯等小分子，就像是最基礎的「樂高塊」，能拼接出成千上萬種材料。

這意味著石油製品充斥在日常生活的每一個角落。從清晨起床掀開的錦綸面料被子、擠牙膏用的塑料管、尼龍牙刷，到出門穿的滌綸混紡 T 恤與合成橡膠跑鞋，一般人在起床不到 30 分鐘內，就會接觸到至少 20 種石油製品。

民生供應鏈的連鎖反應

當前中東局勢導致石化上游原料乙烯短缺，直接影響到 PE(聚乙烯) 供貨。PE 是塑膠袋與包材的主要原料，這使得餐廳、小吃攤所需的各種塑膠袋出現缺貨與漲價，對民生消費造成最直接的衝擊。

在農業方面，危機更為深遠。全球約 30% 的尿素 (重要化肥) 貿易因卡達液化天然氣 (LNG) 設施受襲而受阻，隨之而來的化肥短缺將威脅未來的糧食收成。同時，國際航運費上漲與油價高檔，也推升了玉米、黃豆等飼料價格，進一步墊高了肉類等飲食成本。

服飾、營建與交通的沉重負擔

紡織業與建築業也難逃衝擊。全球合成纖維占比超過六成，其中滌綸 (PET) 與尼龍等原料因石化供應鏈混亂，化纖產品報價漲幅已達 15% 至 20%。在營建領域，廣泛用於水管與地板的 PVC(聚氯乙烯) 材料價格大漲五成，且用於鋁門窗、輕鋼架的原生鋁也因供應受阻面臨短缺。

科技產業的隱憂

這其中，連高科技半導體產業也受牽連。半導體製程必備的氦氣有近 1/3 由卡達供應，因戰事波及，氦氣現貨價格數日內飆升逾 50%。儘管台灣晶圓大廠如台積電等具備高度的氣體回收韌性，短期供應暫時無虞，但全球供應短缺的恐慌仍未消除。