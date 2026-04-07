鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-07 15:10

美國總統川普為應對中東戰事引發的油價危機，已宣布豁免具有百年歷史的《瓊斯法案》(Jones Act)，然而，據《路透》報導，最新貿易數據與分析指出，這項政策並未如預期般促進美國國內石油流動，反而因海外市場利潤極高，導致美國燃油出口量在上個月攀升至歷史巔峰。

為了平抑由伊朗戰爭引發的燃料價格飆漲，川普政府自 3 月 17 日起，實施為期 60 天的《瓊斯法案》豁免。這項法案原本嚴格規定，美國港口間的物資運輸僅限於美籍貨輪。此前，由於此類符合規格的船隻數量極其有限，被認為是導致加州、夏威夷等缺乏管線連接、高度依賴海運供油地區價格高昂的主因。

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儘管政策限制已放寬，Kpler 的航運數據卻揭露了一個尷尬的現實：3 月份美國境內港口間的液體能源 (包含原油、精煉產品、生物燃料及液體化學品) 運輸量維持在每日 137 萬桶左右，與 2 月相比幾乎沒有變化。

另一方面，關鍵的供應線——從美國墨西哥灣 (Gulf Coast) 運往國內其他沿岸市場的供油量，甚至從 2 月的每日 82.6 萬桶下滑至 3 月的 77 萬桶。

數據顯示，美國精煉商並未利用豁免令加強國內供應，反而優先將產品送往利潤更高的海外市場。

由於伊朗封鎖了關鍵的荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，導致亞洲與歐洲地區的傳統供應鏈嚴重受阻，對美國能源的需求急遽增加。

目前，歐洲柴油期貨 (作為歐洲地區價格基準) 的交易價格已超過每桶 200 美元，相較之下，美國基準的超低硫柴油價格仍低於 185 美元。巨大的價格落差產生的套利空間，促使美國業者紛紛將燃料從墨西哥灣運往亞洲與歐洲，甚至出現了從美國東海岸反向出口至歐洲的罕見現象。

除了燃料差價，全球航運市場的動態也阻礙了豁免令的成效。Gulf Oil 首席能源顧問 Tom Kloza 指出，由於亞洲煉油廠為了替代失去的中東供應，正大手筆競購大西洋盆地的船隻，導致不論是美籍還是外籍船隻，其運費在 3 月底均呈現「噴發式」成長。