川普威脅炸電廠倒數計時！專家曝伊朗電網1特性： 難以癱瘓軍用供電

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 13:00

美國總統川普近期威脅對伊朗電網發動空襲，能源行業策略師、喬治梅森大學高級客座研究員 Umud Shokri 分析指出，此舉雖將衝擊伊朗全國民用電力，但難以徹底切斷其軍隊供電。

川普威脅炸伊朗電廠倒數計時！能源行業策略師： 難以癱瘓軍用供電 (圖:shutterstock) 華爾街

《華爾街日報》報導，Shokri 表示，伊朗電網具備「地理分佈廣泛、發電來源多樣及互聯設計」的特性，對局部故障抵抗力強。

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美國潛在打擊目標可能涵蓋德黑蘭的 Damavand 與 Rudeshur、裏海沿岸 Shahid Salimi、伊斯法罕 Shahid Montazeri 及荷姆茲海峽周邊的發電設施。

不過，伊朗電網幾乎全由化石燃料驅動，擁有約 150 座發電廠，主要以燃氣發電為主。即便最大型的 15 至 20 座發電廠遭襲，其發電量佔比亦不超過全國總量的 15%。

若伊朗關鍵發電廠遇襲，勢必引發全國性輪流停電，大城市用電將獲優先保障雖然醫院及供水系統可啟用備用柴油發電機維持運作，但僅屬短期權宜之計。