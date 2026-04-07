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川普加大威脅伊朗力道！紐約原油漲逾1%至113美元之上 現貨金銀各漲0.4%、0.6%

鉅亨網編譯陳韋廷

中東局勢持續緊張，國際油價周二 (7 日) 開盤直線拉升，黃金白銀也齊步走漲。

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川普加大威脅伊朗力道！紐約原油漲逾1%至113美元之上 現貨金銀各漲0.4%、0.6%(圖:shutterstock)

周二亞太早盤，WTI 原油期貨價格持續走高，漲逾 1% 至 113 美元之上，現貨黃金一度漲高 0.37%，現貨白銀亦攀漲 0.6%。


消息面上，德黑蘭當地時間周二凌晨 3 時 02 分，伊朗首都德黑蘭聽到巨大爆炸聲。

美國總統川普周一 (6 日) 在白宮舉行記者會表示，對伊朗的戰事是否即將升級或接近結束，取決於伊朗對他設定的「最後期限」美東時間周二晚上 8 時 (台灣時間周三早上 8 時) 的回應。

川普指出，必須在周二晚上 8 最後期限前達成一份他能接受的協議，否則要摧毀伊朗的橋樑和發電廠。「已經制定一套方案，一旦啟動，伊朗境內每座橋樑都將被徹底摧毀，伊朗境內的每一座發電廠都將徹底癱瘓。」

川普還說，如果美國願意，「整個摧毀過程只需短短四小時」，但聲稱「不希望發生這種事」。此外，川普還聲稱美伊雙方的談判「進展很順利」。

此外，川普在記者會上再次聲稱，美國已在軍事上擊敗伊朗，因此應該「戰勝者擁有戰利品」，並稱該由美國而不是伊朗對通過海峽的船隻徵收通行費 。「為什麼不是我們收費？我們是贏家。」

被問及如何重新開放海峽時，川普則稱重新開放必須成為結束衝突方案的一部分。「必須達成一份我能夠接受的協議，而這份協議的內容之一就是要確保石油及各類物資的自由通行。」

伊朗議會國安委員會發言人 Ebrahim Rezaei 周一表示，該委員會已開始審議一項旨在行使伊朗主權、並為荷姆茲海峽制定新安排及法律框架的方案。

近期，受中東地緣局勢升級影響，國際原油市場出現罕見的期現價差。目前布蘭特原油現貨價格已衝破每桶 140 美元，創 2008 年以來新高，期貨價格雖跟隨上漲但幅度滯後，導致期現貨價差拉大至 30 美元的歷史極值。

同時，OPEC + 上周日 (5 日) 決定繼續小幅增產，但在實體供應短缺面前，這項決策被市場視為「杯水車薪」。

華源期貨副總經理孫伏鯤表示，目前國際油市正經歷一場教科書式的壓力測試。目前最顯著特徵是「期貨割裂」。期貨盤面正為未來地緣局勢緩和與需求萎縮進行定價，而現貨市場則在為當下的實體性供應短缺支付溢價。荷姆茲海峽通行受阻使實體原油的獲取難度呈指數級上升，這種「當下的供應緊張」與「對未來的博弈」之間的錯位，構成了當前市場高波動的核心基礎。

格林大華期貨副總經理、首席專家王駿也回顧此輪地緣衝突對油價的傳導路徑。

他表示，自 2 月 28 日以來，美以伊衝突影響的傳導分為三個階段：第一階段是美以突襲與「斬首」行動發生後，布蘭特原油價格從 85 美元飆漲至 119 美元；第二階段是荷姆茲海峽封鎖與全面消耗戰展開後，布蘭特下跌至 100 美元左右。

展望 4 月，王駿預期國際油市將延續高檔震盪格局，期現貨價差可望逐步收縮小至 10 美元以內，但地緣局勢的反覆恐導致市場階段性「割裂」再次出現。 從供應端來看，3 月中東地區日均原油供應損失為 1400 萬至 1500 萬桶，4 月日均原油供應缺口將縮小至 600 萬至 800 萬桶，但當前庫存消耗速度較快，若 5 月庫存觸及預警紅線，可能會觸發新一輪市場波動。

面對高波動、強博弈的市場格局，上述兩位分析師均強調策略調整的重要性。孫伏鯡認為，傳統的單邊思維已難以適應當前市場，實體企業應藉助選擇權等工具建構非線性保護機制，嚴格控制庫存風險；投資人需警惕流動性陷阱，並尋找確定性較高的套利機會。

王駿建議，策略層面應聚焦地緣預期差與原油庫存週期的變化，把握近月合約偏強、遠月合約偏弱的正套機會。企業應分批補庫、避免追高，可考慮鎖定長期合約，並輔助配置黃金等避險資產以避險油價波動風險。4 月國際油市核心變數在於荷姆茲海峽的通航進度、相關方實質停火談判的進展，以及各國釋放戰略原油儲備的力道。


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布蘭特原油現貨期貨價差荷姆茲海峽最後通牒最後期限川普貴金屬金價銀價

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