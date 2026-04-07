鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 08:46

川普加大威脅伊朗力道！紐約原油漲逾1%至113美元之上 現貨金銀各漲0.4%、0.6%(圖:shutterstock)

周二亞太早盤，WTI 原油期貨價格持續走高，漲逾 1% 至 113 美元之上，現貨黃金一度漲高 0.37%，現貨白銀亦攀漲 0.6%。

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消息面上，德黑蘭當地時間周二凌晨 3 時 02 分，伊朗首都德黑蘭聽到巨大爆炸聲。

美國總統川普周一 (6 日) 在白宮舉行記者會表示，對伊朗的戰事是否即將升級或接近結束，取決於伊朗對他設定的「最後期限」美東時間周二晚上 8 時 (台灣時間周三早上 8 時) 的回應。

川普指出，必須在周二晚上 8 最後期限前達成一份他能接受的協議，否則要摧毀伊朗的橋樑和發電廠。「已經制定一套方案，一旦啟動，伊朗境內每座橋樑都將被徹底摧毀，伊朗境內的每一座發電廠都將徹底癱瘓。」

川普還說，如果美國願意，「整個摧毀過程只需短短四小時」，但聲稱「不希望發生這種事」。此外，川普還聲稱美伊雙方的談判「進展很順利」。

此外，川普在記者會上再次聲稱，美國已在軍事上擊敗伊朗，因此應該「戰勝者擁有戰利品」，並稱該由美國而不是伊朗對通過海峽的船隻徵收通行費 。「為什麼不是我們收費？我們是贏家。」

被問及如何重新開放海峽時，川普則稱重新開放必須成為結束衝突方案的一部分。「必須達成一份我能夠接受的協議，而這份協議的內容之一就是要確保石油及各類物資的自由通行。」

伊朗議會國安委員會發言人 Ebrahim Rezaei 周一表示，該委員會已開始審議一項旨在行使伊朗主權、並為荷姆茲海峽制定新安排及法律框架的方案。

近期，受中東地緣局勢升級影響，國際原油市場出現罕見的期現價差。目前布蘭特原油現貨價格已衝破每桶 140 美元，創 2008 年以來新高，期貨價格雖跟隨上漲但幅度滯後，導致期現貨價差拉大至 30 美元的歷史極值。

同時，OPEC + 上周日 (5 日) 決定繼續小幅增產，但在實體供應短缺面前，這項決策被市場視為「杯水車薪」。

華源期貨副總經理孫伏鯤表示，目前國際油市正經歷一場教科書式的壓力測試。目前最顯著特徵是「期貨割裂」。期貨盤面正為未來地緣局勢緩和與需求萎縮進行定價，而現貨市場則在為當下的實體性供應短缺支付溢價。荷姆茲海峽通行受阻使實體原油的獲取難度呈指數級上升，這種「當下的供應緊張」與「對未來的博弈」之間的錯位，構成了當前市場高波動的核心基礎。

格林大華期貨副總經理、首席專家王駿也回顧此輪地緣衝突對油價的傳導路徑。

他表示，自 2 月 28 日以來，美以伊衝突影響的傳導分為三個階段：第一階段是美以突襲與「斬首」行動發生後，布蘭特原油價格從 85 美元飆漲至 119 美元；第二階段是荷姆茲海峽封鎖與全面消耗戰展開後，布蘭特下跌至 100 美元左右。

展望 4 月，王駿預期國際油市將延續高檔震盪格局，期現貨價差可望逐步收縮小至 10 美元以內，但地緣局勢的反覆恐導致市場階段性「割裂」再次出現。 從供應端來看，3 月中東地區日均原油供應損失為 1400 萬至 1500 萬桶，4 月日均原油供應缺口將縮小至 600 萬至 800 萬桶，但當前庫存消耗速度較快，若 5 月庫存觸及預警紅線，可能會觸發新一輪市場波動。