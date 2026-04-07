鉅亨研報 2026-04-07 11:23

一、高息題材不退燒：市場開始追求「更靈活」的收益策略

台股高股息 ETF 持續站穩熱門榜，從景氣循環到政策受惠股，資金始終圍繞著配息題材打轉。然而在利率環境轉變、企業獲利分歧的背景下，投資人也開始尋找「比傳統高股息更能應變市場」的新選擇。此時具備主動調整機制的 00999A 亮相，吸引目光。

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二、00999A 主打主動選股＋追息：力求在不同行情中維持穩定收益

相較追蹤指數的被動型高息 ETF，00999A 強調以主動方式挑選高股息公司，並加入追息策略，希望在除權息旺季掌握更佳的收益節奏。透過更積極的調整、汰弱留強的選股方式，目標是在多變的市場中拉高整體報酬彈性。至於其成分股、產業配置與配息節奏，也成為投資圈關注焦點。

三、主動高息能否成為新趨勢？00999A 背後還有更關鍵的布局？

除了靈活策略之外，00999A 如何在景氣循環間調整權重？追息機制是否會帶來波動與機會？哪些潛在標的會成為核心持股？這些未揭示的細節，都可能影響未來配息與績效的關鍵變化…

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