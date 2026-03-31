鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-31 12:42

Touch Taiwan 系列展將於 4 月 8 日至 10 日登場，台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 今 (31) 日舉行展前記者會，呼應產業邁入「跨域先進面板級科技」的發展主軸，今年展覽主題為「Innovation Together」，此外，因應 AI 與高速運算趨勢及需求，今年展覽也新增「矽光子」主題。

TDUA 理事長、群創 (3481-TW) 董事長洪進揚表示，今年主題代表面板產業跨領域整合所帶來的創新動能，展示顯示產業從關鍵元件、設備材料到終端應用的完整生態系，並延伸串聯 PLP 面板級封裝、半導體先進封裝以及 CPO 矽光子等關鍵技術，結合 AI 智慧製造應用。

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TDUA 副理事長、友達 (2409-TW) 技術長廖唯倫表示，AI 橫空出世，更是不可逆的趨勢，隨著運算速度持續提升，AI 機櫃中的短距高速傳輸也成為關鍵，而 Micro LED 具備精密巨量轉移以及光學設計的特性，可應用在 CPO 跟矽光子，成為顯示器產業跟半導體、光通訊產業跨域合作代表。

今年 Touch Taiwan 共有來自 12 個國家、超過 300 家指標廠商參與，使用 820 個攤位，包括群創、友達、康寧、默克、明基材料、富采光電、錼創、達興材料、永光化學、漢民、大銀微系統等國內外重量級企業共同參展。

今年新增的「矽光子」主題，並舉辦一系列「矽光子國際論壇」，匯集包括美商超微半導體、日月光半導體、矽品精密、富采光電、萬潤科技、先發電光、瑞利光智能、ALLOS、之光半導體、 Resonac、鼎元光電、CEA-Leti、台灣是德、光陽光電、Dexerials 及相關研究機構等參與。

廖唯倫表示，透過攜手 AI 與高效能運算晶片、光電元件、光通訊模組、先進封裝與半導體材料等領域代表企業，深入探討矽光子與 CPO 技術發展趨勢及產業應用，以及 Micro LED 在高速光通訊的應用潛力，掌握下一世代高速光通訊的重要方向。

「電子紙」主題則有虹彩光電等超過 20 家廠商展示膽固醇液晶技術及多元應用，串聯上下游產業夥伴共同呈現創新成果，透過不同技術路線的發展與應用拓展，呈現電子紙在智慧城市、智慧零售與永續顯示應用上的創新發展。

在先進封裝領域，「PLP 面板級封裝專區」包括鈦昇、均華、志聖、均豪、迅得、家登、由田、亞智、帆宣、東捷、大量、晶彩、群翊、陽程及致茂等近 40 家材料與設備領域的關鍵廠商參與，呈現台灣在面板級封裝技術上的產業能量，也為未來先進封裝發展帶來新的機會。

「智慧製造」領域則有 AI 人工智慧與物聯網、智慧機器人與移動載具以及智慧工廠解決方案等領域領導廠商參與，包括台達電子、東佑達奈米系統、創見資訊、廣億、宇瞻、鼎華智能及皮托等超過 50 家企業，展示智慧工廠自動化、AI 設備管理等解決方案，呈現 AI 與智慧製造融合發展的新趨勢。