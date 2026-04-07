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鉅亨速報

營收速報 - 致茂(2360)3月營收43.66億元年增率高達63.49％

鉅亨網新聞中心

致茂(2360-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣43.66億元，年增率63.49%，月增率19.06%。

今年1-3月累計營收為118.60億元，累計年增率72.75%。

最新價為1570元，近5日股價下跌-5.54%，相關其他電子下跌-1.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+517 張
  • 外資買賣超：+292 張
  • 投信買賣超：+404 張
  • 自營商買賣超：-179 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 43.66億 63% 19%
26/2 36.67億 86% -4%
26/1 38.26億 72% 5%
25/12 36.47億 59% 43%
25/11 25.58億 31% 8%
25/10 23.76億 32% 6%

致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收致茂

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