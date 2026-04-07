營收速報 - 致茂(2360)3月營收43.66億元年增率高達63.49％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為118.60億元，累計年增率72.75%。
最新價為1570元，近5日股價下跌-5.54%，相關其他電子下跌-1.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+517 張
- 外資買賣超：+292 張
- 投信買賣超：+404 張
- 自營商買賣超：-179 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|43.66億
|63%
|19%
|26/2
|36.67億
|86%
|-4%
|26/1
|38.26億
|72%
|5%
|25/12
|36.47億
|59%
|43%
|25/11
|25.58億
|31%
|8%
|25/10
|23.76億
|32%
|6%
致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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