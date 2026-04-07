鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-07 15:30

鎖定 8 歲以下族群！網飛強攻遊戲版圖「Netflix Playground 強化家庭訂戶黏著度

佩佩豬、芝麻街入列！網飛推無廣告兒童遊戲App 強化家庭訂戶黏著度 (圖:Shutterstock)

粉紅豬小妹、芝麻街入列 網飛推無廣告兒童遊戲 App、全球本月底上線

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串流巨頭網飛 (Netflix)(NFLX-US) 周一 (6 日) 加碼布局遊戲市場，推出名為「Netflix Playground」的全新應用程式，主打以《粉紅豬小妹》(Peppa Pig)及《芝麻街》(Sesame Street)等熱門童星角色為核心的遊戲內容。

遊戲業務尚未成為網飛主要的成長引擎，分析師認為，網飛面臨的主要挑戰之一在於，與華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery)(WBD-US) 等擁有 DC 漫畫等龐大智慧財產權 (IP) 的對手相比，網飛旗下的指標性 IP 仍相對有限。

目前網飛最受歡迎的遊戲包括獨家上架的《俠盜獵車手：聖安地列斯》(GTA: San Andreas)，以及利用自家熱門影集開發的《魷魚遊戲：釋放》(Squid Game: Unleashed)。

強化家庭黏著度，降低退訂率

網飛表示，新功能是為了打造一個「精選空間，讓家長確信孩子能在此獲得娛樂、互動與啟發」。

此舉也有助網飛深化與家庭用戶的連結。在串流產業中，兒童內容傳統上被視為降低退訂率 (churn) 的關鍵，因為家中育有孩童的家長通常較不傾向取消訂閱。

Emarketer 資深分析師 Ross Benes 指出，強化兒童節目，將提高網飛對育兒家庭的黏著度，網飛在過去在兒童內容領域相較於 Disney + 顯得弱勢，有了新的 App，將提高競爭力。

這款新 App 專為 8 歲及以下兒童設計，所有等級的網飛會員方案都包含。首波上線遊戲包括《與粉紅豬小妹共度玩樂時光》、《蘇斯博士的霍頓！》及《芝麻街》等，所有遊戲都支援離線使用。