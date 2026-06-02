鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-02 15:20

美國 AI 新創公司 Anthropic 週一 (1 日) 向美國證交會 (SEC) 秘密提交註冊聲明草案，正式啟動 IPO 流程。該公司表示，擬議中的 IPO 上市案取決於市場狀況等因素，秘密提交讓使其能在審核完成後靈活推進公開上市。

同日，OpenAI 執行長奧特曼在密西根州薩林鎮接受《CNBC》專訪時表示，不把「誰先上市」當比賽，目前對 AI 最公平的批評就是浪費大。

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OpenAI 正在薩林鎮推進代號「星際之門」(Stargate) 的巨型資料中心計畫，僅場地開發與建築施工就需要投入約 160 億美元，後續設備與算力部署至少再砸 300 億美元，總投資規模直逼 500 億美元。

奧特曼指出，1GW 算力容量是極為驚人的規模，但他對 AI 創造的價值與未來收入增長充滿信心。

奧特曼向《CNBC》表示，推動企業需求暴增的最關鍵因素是程式設計模型的突破。自去年底以來，AI 編碼能力「變得非常出色」，顯著改變軟體開發速度與工作效率。儘管算力單價在下降，但用戶消耗的 Token 量成長更快。

他解釋，當 AI 從「回答單一問題」進化為「持續替你工作」的代理（Agent），使用量的增速將遠超單價降幅。

奧特曼也描繪下一階段應用場景，AI 將不再是被動的問答機器，而是轉變為在後台持續運行的助手。他以自身為例，OpenAI 內部的文件與溝通資訊浩如煙海，一個能理解公司脈絡、持續幫他挖掘潛在關聯的 AI，將是極具價值的工具。

針對 AI 衝擊就業的焦慮，奧特曼觀察到，採用 AI 最多的公司往往也是招聘最積極的公司，而將裁員歸咎於 AI 的企業，通常是技術應用較少的公司。

但奧特曼也坦承，AI 在 44 個職業的特定任務上已超越人類，不過社會如何重新定義人類角色仍是未解之題。

對於商業化，奧特曼承認目前企業界最公平的批評是「錢花了，結果在哪」。雖然看到成效，但大量資源被浪費，投入與產出的精確對應仍需要一到兩年才能成熟。

此外，奧特曼表示，OpenAI 不急於上市，也不認為這是贏家通吃的市場，世界需要多元的供應商以確保系統韌性。