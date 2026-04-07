鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 09:10

蘋果 (AAPL-US) 線上商店近日傳出供貨警訊，Mac mini 與 Mac Studio 等高階機型面臨嚴峻的庫存短缺情形。根據蘋果中國與美國官網顯示，若選擇大記憶體容量的機種，預計配送等待時間最長達 4 至 5 個月。

《IT 之家》報導，此次延遲主因為全球記憶體晶片嚴重短缺。隨著企業競相搭建 AI 伺服器，此類設備對大容量記憶體有著極高的剛性需求，導致供應鏈吃緊。

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以美國官網為例，搭載 M4 Pro 晶片與 64GB 記憶體的 Mac mini，目前預計發貨時間落在 16 至 18 週，即便是配備 M4 晶片與 16GB 記憶體的基本款 Mac mini，也出現一個月的延遲。

高階 Mac Studio 的缺貨情況更為嚴重。配備 M3 Ultra 晶片與 256GB 記憶體的機型，預計發貨周期長達 4 至 5 個月，門市取貨服務亦必須等到 9 月才能提供。

事實上，上月蘋果已悄悄下架了 Mac Studio 的 512GB 記憶體配置選項。