鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-07 12:15

《MarketWatch》報導，儘管軟體股要擺脫「負向循環」並不容易，但 Evercore 分析師 Kirk Materne 認為，有幾項關鍵因素最終可能幫助該類股走出低谷。

三大因素助軟體股翻身，微軟等上行空間看俏(圖：Shutterstock)

Materne 指出，軟體股剛經歷「令人難忘的一季」。iShares 擴展科技軟體類股 ETF(IGV-US) 第一季重挫 24.3%，相較標普 500 指數的表現差距，創下 2002 年以來最嚴重的落後幅度。

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他在周六的報告中表示，「市場充滿冷淡與不確定性，我們認為投資人需要保持選股謹慎並具備耐心。」

不過，對於拉長投資時間的投資人而言仍存在機會。Materne 指出，市場可關注三大主題，以評估是否重新布局軟體股。

首先，他認為「以使用量為基礎」的績效指標日益普及，可能成為催化劑。這能讓軟體公司證明，其 AI 產品確實具備變現能力。

另一項可能提振投資人信心的因素，是軟體股與晶片股之間的績效差距縮小。

VanEck 半導體 ETF 第一季的表現大幅領先軟體 ETF，差距達 30.7 個百分點，創歷史最大單季差距。

Materne 寫道，「我們不認為軟體與半導體是互斥的，但對許多投資人來說，問題在於：若半導體在絕對與相對報酬上都更優，為何還要投資軟體？」

他補充，考量近期差距過於極端，合理推測未來可能縮小，但短期內難以找到明確催化原因。

此外，軟體公司需做出艱難的成本削減決策，以向投資人證明，能在加大 AI 投資的同時維持營業利益率。

Morningstar 分析師 Luke Yang 指出，裁員是企業目前採取的方式之一。不過，企業仍需證明這些 AI 支出能帶來實質財務回報。