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蘋果App Store去年促成1.4兆美元交易 AI有望帶來新一輪增長

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電

咨詢機構 Analysis Group 發布的研究顯示，蘋果 (AAPL-US) App Store 在 2025 年促成了高達 1.4 兆美元的銷售額，這項研究由蘋果委托獨立機構進行。

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蘋果App Store去年促成1.4兆美元交易。（圖：Shutterstock）

研究顯示，自 2019 年以來，App Store 帶動的經濟活動規模已增長超過一倍。其中數位商品和服務交易額激增 2.4 倍，實體商品和服務增加 2.8 倍，應用內廣告收入暴增 2.9 倍。


需要說明的是，蘋果不會單獨揭露 App Store 收入，而是將其歸入服務業務部門。

作為僅次於 iPhone 第二大事業，服務業務在 2025 年度為蘋果貢獻 1,091 億美元收入，佔總營收約四分之一；同期 iPhone 業務收入為 2,095 億美元。

據 Analysis Group 估算，在 App Store 帶動的 1.4 兆美元交易額中，約 1,490 億美元來自數位商品和服務，約 1.1 兆美元來自實體商品和服務。

若按地區劃分，中國貢獻了最大的賬單和銷售規模，達到 5,620 億美元；美國以 4,530 億美元位居第二；歐洲為 1,840 億美元；日本為 520 億美元。

Analysis Group 在報告中指出，蘋果實際收取傭金的交易額不足總交易規模 10%。

這份報告發布之際，蘋果正準備於 6 月 8 日在加州庫比蒂諾總部舉行年度全球開發者大會（WWDC）。市場普遍預料，蘋果將在大會上正式展示備受期待、多次延期的 AI 版 Siri 個人助理。

高盛在 2 日發布的報告中指出，AI 將提振蘋果服務業務營收，部分原因是 AI 編程將催生大量新應用。隨著越來越多開發者藉助 AI 工具開發應用程式，未來 App Store 的應用數量可能出現新一輪增長，蘋果也會繼續抽取生態收益。


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