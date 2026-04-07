〈台股開盤〉清明變盤補漲近700點一度收復月線及3萬3千點大關
鉅亨網記者黃皓宸
台股在清明連假間，受國際股市多數上漲影響、加上美伊戰爭影響效果遞減，今 (7) 日早盤在電子權值股台積電 (2330-TW)、ABF、塑化、DRAM、矽光子類股上揚激勵下，開高走高一度大漲 692 點來到 33,264 點，成功站上月線及 3 萬 3 千點大關，盤中漲幅為 421 點或 1.29%，暫報 32,996 點，成交量預估為 7,879 億元。
權值股部分漲跌互見，台積電開高走高漲 40 元，暫報 1,850 元漲逾 2.2%、台達電 (2308-TW) 受惠於 AI 與資料中心電源產品產品前景看佳漲 5.5% 以上，股價站上 1,500 元，聯電 (2303-TW) 大漲逾 7%，日月光投控 (3711-TW) 跌 2%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 收平盤，華碩 (2357-TW)、緯創 (3231-TW) 下跌逾 1% 以上。
在 DRAM 股部分，市場外傳記憶體大廠三星價格在第 2 季將再漲 3 成，激勵記憶體大廠南亞科 (2408-TW) 一度漲 4%、旺宏 (2337-TW) 漲 2.17%Ｍ；威剛 (3260-TW)、創見 (2451-TW)、十銓 (4967-TW)，開盤一度攻高超過半根漲停，盤中漲幅收斂壓回。
傳產塑化股部分，則因戰線持續延長影響，地球 (1324-TW) 亮燈漲停，南亞 (1303-TW)、永裕 (1323-TW) 漲半根停版，台塑 (1301-TW)、台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW)、國喬 (1312-TW) 漲逾 3-4%。
矽光子概念股則受惠明 (8) 日 Touch Taiwan 即將開幕，包括上詮 (6426-TW) 漲半根漲停，統新 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW)、光聖 (6442-TW) 漲幅也來到 3-5%。
ABF 載板部分，受惠 AI 算力持續增強，需求旺盛，加上業績爆發挹注，南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW) 一度亮燈漲停板，景碩 (3189-TW) 漲 7.7%。
光通訊砷化鎵族群部分，全新 (2455-TW) 亮燈漲停、聯亞 (3081-TW) 一度攻上 2,000 元漲 8%，宏捷科 (8086-TW) 漲停、穩懋 (3105-TW) 漲 9%。
法人表示，清明連假期間國際股市多上漲，有利台股反彈，惟後續走勢仍受戰爭消息面影響，投資人可持續做好資金部位控管，個股部分選擇營收不錯，含題材個股，依短期均線變化順勢操作。在題材面部分，本周 Touch Taiwan 登場，可關注矽光子與相關與先進封裝類股。
美股周一表現部分，道瓊指數上漲 165.21 點或 0.36%、收 46,669.88 點；那斯達克上漲 117.16 點或 0.54%、收 21,996.34 點；S&P 500 上漲 29.14 點或 0.44%、收 6,611.83 點；費半上漲 82.72 點或 1.06%、收 7,916.1 點。
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