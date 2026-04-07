〈台股開盤〉清明變盤補漲近700點一度收復月線及3萬3千點大關

鉅亨網記者黃皓宸 2026-04-07 10:12

台股在清明連假間，受國際股市多數上漲影響、加上美伊戰爭影響效果遞減，今 (7) 日早盤在電子權值股台積電 (2330-TW)、ABF、塑化、DRAM、矽光子類股上揚激勵下，開高走高一度大漲 692 點來到 33,264 點，成功站上月線及 3 萬 3 千點大關，盤中漲幅為 421 點或 1.29%，暫報 32,996 點，成交量預估為 7,879 億元。

〈台股開盤〉清明變盤補漲692點一度收復月線及3萬3千點大關。(鉅亨網資料照)

權值股部分漲跌互見，台積電開高走高漲 40 元，暫報 1,850 元漲逾 2.2%、台達電 (2308-TW) 受惠於 AI 與資料中心電源產品產品前景看佳漲 5.5% 以上，股價站上 1,500 元，聯電 (2303-TW) 大漲逾 7%，日月光投控 (3711-TW) 跌 2%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 收平盤，華碩 (2357-TW)、緯創 (3231-TW) 下跌逾 1% 以上。

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在 DRAM 股部分，市場外傳記憶體大廠三星價格在第 2 季將再漲 3 成，激勵記憶體大廠南亞科 (2408-TW) 一度漲 4%、旺宏 (2337-TW) 漲 2.17%Ｍ；威剛 (3260-TW)、創見 (2451-TW)、十銓 (4967-TW)，開盤一度攻高超過半根漲停，盤中漲幅收斂壓回。

法人表示，清明連假期間國際股市多上漲，有利台股反彈，惟後續走勢仍受戰爭消息面影響，投資人可持續做好資金部位控管，個股部分選擇營收不錯，含題材個股，依短期均線變化順勢操作。在題材面部分，本周 Touch Taiwan 登場，可關注矽光子與相關與先進封裝類股。