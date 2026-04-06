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截至台北時間2026年4月7日07:55，彙整前一日公布3月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計118家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|宜鼎-電腦及週邊設備業
|56.72億
|484.8%
|愛普-半導體業
|8.15億
|112.6%
|榮炭-電子零組件業
|1.61億
|102.3%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|為昇科-其他電子業
|3,607萬
|75.0%
|易威-生技醫療業
|1.00億
|69.3%
|順達-電腦及週邊設備業
|14.68億
|68.6%
截至目前，已公布3月營收報告（資本額<50億）的家數累計達118家。其中營收年增大於 25％有39家，年增小於-20％有15家。
3月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|16家
|介於10～50億
|>= 0%
|22家
|介於10～50億
|< 0%
|7家
|介於10～50億
|<= -20%
|8家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|23家
|小於10億
|>= 0%
|26家
|小於10億
|< 0%
|8家
|小於10億
|<= -20%
|8家
3月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|馥鴻-其他業
|262萬
|680.9%
|華上生醫-生技醫療業
|72萬
|612.9%
|宜鼎-電腦及週邊設備業
|56.72億
|484.8%
|晶豪科-半導體業
|30.26億
|188.1%
|合一-生技醫療業
|1,438萬
|128.8%
3月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台新藥-生技醫療業
|4,411萬
|3272.6%
|台睿-生技醫療業
|45萬
|132.8%
|宏益-紡織纖維
|1.61億
|114.2%
|寶元數控-電機機械
|1.08億
|105.0%
|稜研科技*-通信網路業
|2,133萬
|104.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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