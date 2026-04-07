鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-07 12:35

網通廠合勤控 (3704-TW) 旗下合勤科技與勤晁科技將於 2026 年 4 月 20 日至 23 日參加馬來西亞 DSA 亞洲防務展，展示涵蓋戰術無線通訊系統、無人載具資料鏈與無人機防禦反制系統以及 PQC 後量子跨域資安防護等關鍵技術。

合勤控參展亞洲防務展 亮相無人機防禦反制系統等多項軍用解決方案。(圖：合勤控提供)

合勤科技致力於研發現代國防通訊與電戰技術，此次展示的整合解決方案包含: 戰術無線電系統、無人載具高效能資料鏈技術，以及先進無人機防禦反制系統；同時亦提供涵蓋先進雷達、方向探測系統與偵干電戰系統。全面展現合勤科技於國防科技領域的深厚研發實力與創新能量。

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合勤科技此次展出的全頻段（高頻、特高頻、超高頻至極高頻）軍用軟體無線電機（SDR），可靈活部署於軍用車輛、船艦、基地站台、數位戰士與無人載具，滿足多元作戰需求。目前已有超過兩萬套具抗干擾、保密功能的無線電機服役於國軍各部隊，展現高度穩定性與戰場適應力。

針對現代無人載具的高度依賴，合勤科技打造專為無人機、無人船所設計的寬頻資料鏈無線電機，具備體積輕巧、低功耗及抗干擾等特性，支援短、中、長距離多樣化通訊需求。即使面對嚴苛戰場環境，亦能確保高品質影像回傳與遠端控制穩定性，強化任務靈活度與作戰時的即時應變韌性。

合勤科技展示其新一代模組化、全方位整合的無人機防禦反制系統，結合主動式雷達、被動感測技術、電子干擾系統以及指管（C2）平台，實現即時的無人機偵測、定位、識別與智慧化反制。

該系統支援以電子干擾為核心的軟殺（Soft-kill）反制手段，並可整合由雷達與 EO/IR 感測器導引的高速攔截無人載具，提供硬殺（Hard-kill）反制能力，形成多層次防禦架構。具備高度模組化設計與良好的彈性及擴充性，因應各類無人機威脅情境，協助防護關鍵基礎設施與高價值資產的安全。

合勤科技持續深化電子戰（EW）系統領域，已發展多項先進技術，包含數位波束成形（Digital Beamforming），以及對超寬頻通信訊號與雷達訊號的即時偵測、追蹤與識別，有效因應複雜且高度對抗性的電磁環境，提升整體電磁態勢感知能力。

在測向應用方面，合勤科技自主研發的單脈衝（Monopulse）與干涉式（Interferometer）演算法，系針對高速跳頻傳輸技術設計，能在偵測與定位潛在威脅時，提供高準確度的輻射源角度量測能力，支援即時決策與系統整合應用。

此外，合勤科技亦提供即時硬體迴路（Hardware-in-the-Loop）雷達目標模擬系統，可模擬多樣化雷達目標情境，包括真實目標、多重假目標、雜波，以及各類壓制與欺敵訊號，用以支援雷達系統在研發、系統整合與布署前期階段，進行多情境模擬與整體效能驗證測試。