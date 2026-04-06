鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-06 12:27

台股上周續跌 540 點，周線連 2 黑，目前市場消息紛雜，美伊戰事再度升溫，美軍 2 架戰機遭伊朗擊落，伊朗更表態近期不會談判，台股交易員認為，市場對台股期待是清明變盤向上，但目前看來，美國總統川普下達「48 小時最後通牒」(截止時間台北時間 4/6 晚上 9 點) 恐使戰事更緊繃，台股 透過個股保持輪動維繫多頭火種已是較好的情況。

川普在 1 日的演講中表示，接下來幾周將對伊朗進行更強火力打擊，而美軍 2 架戰機遭伊朗擊落後，伊朗也表態近日不會派人前往巴基斯坦與美方會面，戰事再度緊張升溫。

‌



由於戰爭具高度不確定性，外資上周連 5 賣，再賣超 693 億元，主要賣出台積電 (2330-TW)704 億元最多，其次賣超元大台灣 50(0050-TW) 達 156 億元，台達電 (2308-TW)116.7 億元，聯發科 (2454-TW) 近 80 億元，鴻海 (2317-TW) 和華通 (2313-TW) 在 55 億元上下，定穎投控 (3715-TW)45 億元，威剛 (3260-TW) 和勤誠 (8210-TW) 在 30 億元上下。

台股交易員認為，在川普的演說下，本周台股仍是易跌難漲，不過，戰事變化一向具高度不確定，今年 11 月美國將進行期中選舉，只要美國總統川普接下來的態度轉圜，就可望迎來強力的彈升。

元大投顧指出，從技術面來看，台股自 3 月 19 日失守月線後，月線形成盤面反壓，須留意是否能夠有效突破反壓；從籌碼面觀察，3 月外資賣超金額已逾 8000 億元，反觀融資餘額維持在高檔，整體籌碼趨於分散且不確定性大。

永豐投顧指出，原先市場預期美伊衝突將告一個段落，但在川普演講後降低了對停戰的預期，油價繼續走高，讓市場更加轉向保守。