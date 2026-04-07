英海事情報公司：荷姆茲海峽通行出現南北「雙通道」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-07 08:20

總部位於英國的海事情報公司 Windward 周一（6 日）說，荷姆茲海峽通行變成「雙通道系統」，分別是伊朗伊斯蘭革命衛隊控制的北部通道和沿阿曼海岸的南部新通道。

荷姆茲海峽通行出現南北「雙通道」。（圖：Shutterstock）

Windward 的分析報告顯示，周日共有 11 艘船舶穿越荷姆茲海峽，包括 3 艘駛入和 8 艘駛出。駛入船舶全部為油輪，駛出船舶包括油輪和貨船。駛出流量分布在兩條航線上：5 艘船舶通過北部通道，3 艘船舶選擇南部通道。

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Windward 說，北部通道仍以伊朗伊斯蘭革命衛隊在拉臘克島附近的管控為核心。與此同時，沿阿曼海岸形成南部通道，使船舶能夠在原管控區之外通行。

報告認為，近來海峽通行模式演變顯示軍事管控與新興外交協調機制並行。

數據顯示，4 月 2 日，南部通道開放後有 3 艘船舶通行，包括 2 艘超大型油輪和 1 艘液化天然氣運輸船，這是自戰事打響以來首次有液化天然氣運輸船通行。

4 月 3 日至 5 日，通過南部通道通行的船舶分別為 2 艘、4 艘、3 艘。Windward 認為，「航道的發展速度表明其已從初期有限使用，快速升級為規範化、協同化通航路線」。