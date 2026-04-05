鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-05 08:20

3 日，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院首席法官博斯伯格（James Boasberg）維持駁回聯邦檢察官對聯準會（Fed）發出兩份傳票的決定，阻止針對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的刑事調查傳票生效。此舉可能引發上訴，進一步延遲美國總統川普推動由「更配合」的聯準會領導人接任的計畫。

根據《路透》報導，博斯伯格駁回司法部要求重新審議的動議，維持其先前裁決，實質上是中止了針對鮑爾的刑事調查。

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博斯伯格在 3 月 13 日的裁定中指出，今年 1 月向聯準會理事會發出的傳票，其真正目的並不正當，而是試圖施壓鮑爾，要他配合川普的要求迅速降息，或選擇辭職。

向聯準會理事會發出的傳票，由被視為川普的堅定盟友的華盛頓特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）發出。

傳票要求提供聯準會總部翻修成本超支的相關資料，以及鮑爾去年就該項工程在國會作證的紀錄。

此項裁決成為鮑爾與皮羅辦公室之間爭議中的最新勝利。此前，鮑爾曾批評，這項調查只是川普試圖擴大對聯準會及貨幣政策影響力的藉口。

皮羅則誓言將持續推動調查，並表示其辦公室已準備向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出上訴。知情人士透露，司法部高層也支持提出上訴。

然而，這項上訴程序可能會延後川普提名的下一任聯準會主席人選華許（Kevin Warsh）的確認進度。

參議院銀行委員會共和黨成員提利斯（Thom Tillis）曾批評針對鮑爾的調查，並表示只要上訴仍在進行，就會持續阻擋華許的任命。

鮑爾則承諾，在調查結束之前不會離開聯準會。

檢方表示，正在調查鮑爾是否涉及詐欺及向國會委員會作出不實陳述。然而，皮羅辦公室的一名高級律師在 3 月 3 日的庭訊中坦言，目前檢方尚不清楚是否存在鮑爾涉案的具體證據。

分析指出，皮羅辦公室要說服博斯伯格推翻原裁決，面臨極高法律門檻，必須證明出現新證據，或法官在法律適用上存在明顯錯誤。

司法部律師則主張，博斯伯格對檢方在調查初期所需達到的舉證標準設得過高，並誤判了案件的時間進程。