鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-01 08:17

美國總統川普周二 (31 日) 預告美軍將在「兩、三周內」撤離伊朗，數小時後，白宮宣布川普將在美東時間周三晚間 9 時 (台灣時間周四上午 9 時)，針對伊朗局勢發表全國演說。

川普預告美軍「兩、三周內」撤離伊朗 台灣周四上午9點發表全國演說 (圖:Shutterstock)

截稿前，美股期指小漲但變動不大，漲幅介於 0.1 到 0.5% 之間。

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川普周二在白宮告訴記者：「我們撤軍是因為沒有理由再打下去，我們很快就會離開。」

他說：「看看伊朗發生的事，我的意思是，我們在那裡完全不受阻礙，一切都被炸光了。」

川普接著說：「我們對他們打擊非常沉重。昨晚我們摧毀了大量的飛彈製造設施。」

美軍與以色列於 2 月 28 日對伊朗發動攻擊，這場混亂的戰爭迄今不但推升能源價格、導致具有重要地位的荷姆茲海峽航運陷入癱瘓，還引發了伊朗對波斯灣盟國的報復行動。

目前軍事行動仍持續推進，美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegaseth) 則在周二表示，未來幾天將是伊朗戰爭的決定性時刻，並警告德黑蘭當局，如果伊朗不達成協議，衝突將升級。