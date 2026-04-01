鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-01 10:30

這家成立於 2003 年 7 月、總部位於德州奧斯汀的跨國電動車公司，長期以來為投資人帶來強勁報酬。背後推動力主要來自市場對人工智慧 (AI)、自駕計程車 (robotaxi) 與自動駕駛技術的樂觀預期。但在表面之下，裂痕正逐漸浮現。

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截至周二 (3 月 31 日)，特斯拉股價約為 372 美元，今年以來已下跌 15%。然而即便經歷這波拉回，滙豐 (HSBC) 認為跌勢可能尚未結束。

事實上，該行首席分析師甚至預測，在某種情境下，特斯拉股價可能下跌超過 60%，甚至達 65%。究竟這項大膽預測的依據是什麼？若你持有特斯拉股票，是否應該擔心？

滙豐：特斯拉股價恐跌至 131 美元

滙豐分析師 Michael Tyndall 重申對特斯拉股票的「減碼」評級，並給出 131 美元的目標價。這遠低於目前股價。

原因為何？關鍵在於估值壓力，以及核心業務動能轉弱。儘管多頭投資人聚焦於 Robotaxi 與人形機器人等未來機會，但滙豐認為，特斯拉的核心仍是電動車業務，而問題正出現在這裡。

2025 年，特斯拉的汽車交付量下滑，整體營收年減約 3%，產量也年減 5.5%。

若這樣的趨勢持續，將對股價帶來明顯壓力。因此，關鍵問題在於：未來布局能否抵銷主要業務的疲弱？

電動車業務面臨全球壓力與競爭升溫

特斯拉的挑戰並非個案，而是整體電動車市場正在轉變，而且未必對其有利。

滙豐指出，電動車需求正呈現區域化，中國與歐洲市場的消費者越來越偏好本土品牌。

這樣的變化已反映在數據上：

中國競爭對手比亞迪 (BYD) 年銷量已超越特斯拉

2025 年特斯拉交付約 164 萬輛，落後比亞迪的 226 萬輛

歐洲主要市場銷售明顯走弱

此外，自 2023 年 Cybertruck 推出以來，特斯拉尚未再推出全新車款，特別是大眾市場車型。公司策略轉向改款現有車型與發展未來技術，但同時競爭正快速升溫，尤其來自價格更低、技術快速進步的電動車品牌。

政策面也帶來壓力。美國關鍵的電動車稅收優惠到期，改變消費者購車誘因，使整體需求轉弱。

在歐洲，特斯拉銷售亦大幅下滑。根據路透報導，去年 12 月註冊量在法國年減 66%、西班牙年減 44%，部分原因與執行長馬斯克公開支持德國極右派政黨 AfD 引發反彈有關。

因此問題也浮現：特斯拉仍是成長股，還是已步入更成熟階段？

儘管短期壓力升高，部分投資人仍看好特斯拉的長期發展。

公司正積極投入：

自動駕駛與 Robotaxi

AI 與機器人 (Optimus)

儲能與電網解決方案

這些布局，也是特斯拉維持高估值的重要原因。但滙豐認為，如果過度依賴未來願景，而核心電動車業務未能改善，風險將逐漸放大。

展望未來，可從以下幾個關鍵因素評估特斯拉走勢：

主要市場的車輛需求是否回穩

新產品與自動駕駛技術的進展

全球電動車競爭壓力

價格與成本變化下的利潤復甦