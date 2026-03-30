鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-30 16:00

自美國總統川普上任以來，他與最高法院的關係一直緊張，而如今，因出生公民權爭議，雙方對立可能進一步升高。

根據《華爾街日報》報導，在法院駁回川普關稅政策後，引發了總統前所未有的敵意，而現在最高法院大法官們即將審理他移民政策中的一個核心議題：限制美國公民資格。

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不過，報導指出，川普似乎已經在為敗訴做準備。

這宗將於週三（4 月 1 日）辯論的案件，檢驗川普試圖終止非法移民及臨時訪客子女的出生公民權的努力。他在下級法院已屢屢敗訴，而幾位保守派最高法院大法官也透過不易察覺的訊號，暗示他們可能同樣持懷疑態度。

若裁決對川普不利，將進一步削弱他所期望的「順從其政策」的法院願景。在關稅案裁決的六週內，川普多次抨擊對其不利判決的大法官的愛國心與忠誠度。

川普上週表示：「他們令我噁心，因為他們對我們的國家有害。」

他也在社群媒體上預測，最高法院將「找到方法」針對出生公民權「做出錯誤的結論」。他說，如果出現這種結果，其他國家都會拍案叫絕。

在川普的抨擊聲中，他的律政官 D. John Sauer 將在法庭上請求法院推翻長期以來「凡生於美國土地即為公民」的既有觀念，即使連一些強硬保守派學者都不接受這個理論。

川普在 2024 年的競選中就提出了這個主張。就像他的全球關稅政策一樣，他將此議題視為政治武器。

俄亥俄州立大學法學教授 César Cuauhtémoc García Hernández 指出：「我認為川普相信，不管最高法院怎麼裁定，他在政治上都能獲勝。如果他在最高法院敗訴，他就可以指責大法官是壞人。」

《美國憲法》第十四修正案的爭議

這宗案件的核心在於《美國憲法》第十四修正案的國籍條款。該修正案於 1868 年通過，規定：「凡生於或歸化於美國，並受其管轄者，皆為美國公民。」

這段文字長期以來被理解為授予自動出生公民權，僅有少數例外。外國外交官子女或侵略軍子女從未享有此權利；美洲原住民起初也被排除在外，但國會後來透過聯邦法律將出生公民權延伸至他們。

最高法院在 1898 年的一項具有里程碑意義的判決中，確認了對國籍條款的廣義解釋，裁定一名在加州出生、父母為中國籍的男子具有美國公民身份。

如今，川普試圖徹底改變這一傳統框架。在第二任期首日，他透過行政命令宣布，若父母非美國公民或合法永久居民，政府將不承認其子女的美國公民身份，政策將適用於命令生效後出生的子女。

然而，此政策從未生效。至少六個下級法院已裁定其違憲，法官立場不一，但普遍認為該命令明顯違法。

西雅圖法官 John Coughenour 在去年阻止該命令時表示：「我想不起來還有哪個案件像這個一樣，問題呈現得如此清楚。這是一個明顯違憲的命令。」

歷史解釋引發爭議

川普政府及其支持者承認，他們正在挑戰現行對第十四修正案的廣義解釋。但他們認為，現代對該條款的廣泛理解，已促使部分移民「單純為了讓子女取得公民身份而來美國」。

他們還主張，修正案中提到的「管轄權」一詞應限制其適用範圍。

紐約大學法學教授 Richard Epstein 在法庭之友意見書中指出：「傳統觀點是錯的。」

然而，包括部分保守派學者在內的廣泛法律與歷史學界人士則認為，政府曲解了第十四修正案的文字，違背最高法院先例，並誤導了修正案起草者的原意。

耶魯大學法學教授 Akhil Amar 在意見書中批評，政府引用的歷史證據「是由誤導性、曲解或非典型片段刻意拼湊而成的精巧拼貼」。

其他學者則指控政府刻意挑選史料，進行「修正主義歷史」操作。

最高法院保守派釋放出的線索

在現任最高法院中，三名自由派大法官幾乎肯定會投票反對川普的行政命令，而六名保守派大法官中，也有幾位可能已暗示不支持。

去年，此案早期版本曾討論地方法官發出廣泛禁令的權力。當時法院並未審理行政命令的合法性，但川普任命的大法官 Brett Kavanaugh 提出實際操作上的疑慮：「這要怎麼運作？醫院該如何處理新生兒？各州又該怎麼辦？」

去年 12 月，在最高法院同意受理該行政命令的實質爭議後不久，首席大法官 John Roberts 似乎也釋出某種訊號。

在年度年終報告中，他引用了婦女權利運動先驅 Susan B. Anthony 於 1876 年的一段演說，並表達肯定之意；該演說主張對憲法中的公民權保障採取較為寬廣的詮釋。

更具指標性的則是大法官 Clarence Thomas。他其實早已在不同案件中展現對國籍條款的廣義理解。2022 年一宗關於波多黎各居民聯邦福利的案件中，Thomas 主張，該條款應保障所有公民享有平等保護。

雖然當時案件本身並未直接涉及出生公民權，但長期研究相關議題的律師 Dilan Esper 指出，托馬斯不可能未意識到，其論點將對未來相關訴訟產生影響。