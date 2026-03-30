鉅亨網新聞中心 2026-03-30 13:50

隨著中東戰事持續惡化，國際原油價格劇烈波動，布蘭特原油周一 (30 日) 已正式突破每桶 115 美元大關，報 115.84 美元。伊朗指責美方和談是欺騙，川普繼續宣稱伊朗已接受美方大部分的條件，他還希望奪取伊朗的石油資源。

伊朗指責美方「假和談、真備戰」

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伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 在戰爭屆滿 30 天之際發表強硬演說，指責華盛頓當局一邊公開釋放談判訊號，暗地裡卻在策畫派遣地面部隊。卡利巴夫強調，伊朗的導彈已準備就緒，並警告美軍一旦踏上伊朗土地，伊朗軍隊將讓其「陷入火海」並懲罰其區域盟友。

他在向全國人民發表講話時強調：「只要美國人企圖迫使伊朗投降，我們的回答將是：我們絕不接受任何羞辱。」

伊朗軍方發言人佐勒法加里 (Ebrahim Zolfaghari) 批評美國總統川普「絕對不可信」，並稱其唯一懂得的語言就是武力。

川普瞄準石油資源，宣稱「政權已更迭」

美國總統川普在「空軍一號」接受採訪時，展現了極為矛盾的態度。一方面，他宣稱談判進展順利，並透露伊朗將於 3 月 30 日允許 20 艘油輪通過荷姆茲海峽作為「禮物」。但另一方面，他直言不諱地表示：「我最想做的是奪取伊朗的石油」，並稱奪取伊朗主要的石油出口中心哈爾克島 (Kharg Island) 易如反掌。

他說：「說實話，我最喜歡的事情就是從伊朗奪取石油，但美國的一些愚蠢的人卻說：『你為什麼要這樣做？』但他們是愚蠢的人。」

此外，川普宣稱美國已經實現了「政權更迭」，理由是他正在與「一批完全不一樣的人」打交道。伊朗最高領袖哈米尼在戰爭初期喪生，目前由其子穆吉塔巴 · 哈米尼 (Mojtaba Khamenei) 掌權。

美軍集結與地面行動風險

美軍的實際部署印證了大規模行動的可能性。搭載約 3,500 名海軍陸戰隊員與水兵的兩棲攻擊艦「的黎波里號」(USS Tripoli) 已於 3 月 27 日抵達中東。根據《華盛頓郵報》披露，五角大廈正籌備為期數周的地面行動，目標包括突襲荷姆茲海峽附近的軍事據點，以解除對國際航運的威脅。

儘管川普尚未批准最終方案，但五角大廈已在為「最大可能性」做準備。

區域衝突多線擴張

戰事目前已演變成區域性的混亂。葉門的胡塞武裝 (Houthis)(青年運動) 於周末首次向以色列發射導彈，引發外界對於曼德海峽 (Bab el-Mandeb) 可能被封鎖的擔憂。與此同時，以色列總理納坦雅胡宣布擴大對黎巴嫩南部的軍事入侵，旨在清除真主黨 (Hezbollah) 的威脅。在持續的交火中，黎巴嫩已有超過 1,200 人喪生，一名聯合國維和人員也在爆炸中殉職。

在伊朗境內，以軍在過去 24 小時內向德黑蘭投下了 120 多枚彈藥，目標鎖定武器研發與生產中心。伊朗則回擊了巴林與阿聯酋境內的鋁業工廠，聲稱這些產業與美軍有關。

外交斡旋與談判僵局

在外交戰線上，巴基斯坦正積極扮演調停者角色。巴基斯坦外交部長達爾 (Ishaq Dar) 宣稱，美伊雙方皆對巴國主持的談判表示信任。