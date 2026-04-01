鉅亨網編譯許家華 2026-04-01 08:10

美國海關與邊境保護局 (CBP) 周二 (31 日) 表示，正加速建立一套新的關稅退費機制，以處理總額約 1660 億美元被最高法院認定為違法的關稅款項，但申請審核與退款流程最長可能需時 45 天。

CBP 官員 Brandon Lord 在提交給美國國際貿易法院的文件中指出，新系統涵蓋申請入口、審核流程與退款機制，目前整體開發進度約達 60% 至 85%。儘管尚未公布正式上線日期，但此前目標為 45 天內啟動，時間點落在 4 月底前後。

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根據規劃，退款申請將採分階段開放，首波將優先處理過去 80 天內已完成結算的進口報關案件，以及仍處於暫停、延長或審查中的案件。同時，初期也將納入保稅倉儲及提領相關申報。

數據顯示，目前已有約 2 萬 6664 家進口商完成電子退款登記程序，涵蓋約 78% 的相關報關案件，涉及金額約 1200 億美元。整體而言，自 2025 年 2 月以來，約有超過 33 萬家進口商為約 5300 萬批貨物支付了相關關稅。

此波退費源於美國最高法院上月裁定，推翻川普政府依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 實施的全球性關稅措施，對其核心經濟政策造成重大打擊。不過，法院並未就退費方式提供具體指引，將相關責任交由紐約的國際貿易法院處理。

國際貿易法院法官 Richard Eaton 本月稍早已命令 CBP 使用現有系統啟動退款程序，但 CBP 提出新的處理方案，主張可在下月開始接受申請，且不需企業逐案提告即可完成退款。